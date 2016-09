Bolund duckar på frågan om nytt skuldkvotstak

Finansmarknadsminister Per Bolund (MP). Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Det är nu drygt tre månader sedan amorteringskrav på bolån trädde i kraft. Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) har tidigare sagt att syftet med amorteringskravet var att gå tillbaka till en ”sund amorteringskultur” – men också att det skulle minska riskerna i svensk ekonomi.

– I början skapade det nya amorteringskravet en sättning på bostadsmarknaden. Det var många som spekulerade i att det skulle bli en något lägre utveckling på bostadspriserna. I viss mån har det blivit så, men skuldsättningen fortsätter att växa, säger Per Bolund nu till SvD Näringsliv.

Han menar att regeringen måste följa utvecklingen för att se vilka de långsiktiga effekterna blir av amorteringskravet. Samtidigt i den allmänna debatten hörs allt oftare diskussioner om ett nytt så kallat skuldkvotstak som åtgärd för att begränsa hushållens lånefest.

Är vi närmare ett skuldkvotstak?

– Det är Finansinspektionen som beslutar om vilka verktyg som de anser behövs. Det är en fråga för dem. De har fått ett uppdrag att ta ansvar för den finansiella stabiliteten och vi var sju partier som stod bakom det. Nu arbetar vi för fullt på ett generellt mandat till Finansinspektionen för att ta fram de verktyg som inspektionen anser behövs.

Efter intervjun med Per Bolund meddelar Liberalernas ekonomisk politiske talesperson Mats Persson att det skapas en väldig osäkerhet när regeringen inte lämnar besked i frågan om skuldkvotstaket. Liberalerna är emot ett tak och partiet kräver att finansmarknadsminister Per Bolund (Mp) sätter ned foten.

När SvD Näringsliv söker Per Bolund på nytt är beskedet att han inte har möjlighet att kommentera Liberalernas utspel. Per Bolund reser under måndagen till Kina. Men enligt finansdepartementet har både Per Bolund och finansminister Magdalena Andersson (S) tidigare sagt att man inte utesluter skuldkvotstak.

Under våren deltog regeringen och Vänsterpartiet i blocköverskridande samtal om bostadspolitiken tillsammans med Alliansen. Men i början av sommaren gav de fyra allianspartierna besked om att de lämnar samtalen om en ny bostadspolitik.

Nu kommenterar Per Bolund att det inte blev några blocköverskridande överenskommelser om exempelvis ränteavdraget.

– Jag beklagar att vi inte lyckades komma överens. Det hade varit bra med en kombination av olika åtgärder som till exempel hade ökat rörligheten på bostadsmarknaden, säger han och tillägger:

– Det hade varit en stor fördel för Sverige och inte minst för hela bostadssektorn om vi hade haft en politisk överenskommelse. Det hade gett en långsiktighet och en stabilitet över tid som jag tror att hela branschen hade mått bra av, och som hade kunnat bidra till att öka bostadsbyggandet.

Det pågår inga nya försök till samtal?

– Jo, vi har hela tiden en dialog med oppositionen och försöker så klart att skapa så bred samsyn som möjligt. Vi är inriktade på att lyssna och se vad de har för förslag. Om det inte är oövervinnerliga avstånd försöker vi skapa en bred samsyn.

Många experter är nu överens om att det behövs ett slopande av ränteavdraget och ett skuldkvotstak. Ändå dröjer det...

– Jo, ibland är det frustrerande att politikens kvarnar drar långsamt. I viss mån är det nog ofrånkomligt att lagstiftningsprocesser tar tid. Men det är klart att när vi också har den här politiska osäkerheten som gör att vi behöver knyta ihop överenskommelser över blockgränser kan det ta lång tid. Men även de processerna måste få ta tid.