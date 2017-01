Bolag delägt av Persson i rumänsk skogsskandal

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

År 2015 avgick Göran Persson som styrelseordförande i det statliga bolaget Sveaskog. Samma år blev han delägare och rådgivare i två bolag som tillhör den svenska skogsinvesteraren Greengold, vars senaste stora markaffär gjordes i Rumänien på uppdrag av det amerikanska universitetet Harvard. 2015 sålde Harvard 33 600 hektar skog i det östeuropeiska landet till svenska Ikea Group.

Enligt en granskning av Lantbrukets affärstidning, ATL, har allt inte gått rätt till. Hanteringen av de rumänska skogsaffärerna har solkats av tvivelaktigheter och skandaler, visar tidningens granskning.

Exempelvis dömdes den första lokala inköparen till tre års villkorligt straff i rumänsk domstol för mutbrott och pengatvätt. Dessutom är ägandeförhållandena i vissa fall fortfarande oklara. Säljare har anklagats för att erbjuda mark till försäljning som de själva inte äger.

Tidningen hänvisar till journalistnätverket Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP, som har synat Harvards och Greengolds affärer i det östeuropeiska landet. Enligt OCCRP försöker den rumänska staten stoppa officiell registrering av nya lagfarna ägare för 500 av de hektar som individer knutna till Greengold köpt in åt Harvard och som därefter har sålts till möbeljätten Ikea. Enligt Ikea är 400 hektar skog föremål för tvist än i dag. ATL skriver att de 400 hektaren är under lupp i rumänska domstolar på grund av korruptionsmisstankar.

Dessutom visar tidningens granskning att det har varit mycket lönsamt för Greengold att förvalta skogsmarken. Från 2012 till 2014 har Harvard betalat 44 miljoner svenska kronor i arvode till det svenska bolaget.

Arvodet har gått till Greengold Asset Management, som är baserat i Stockholm.

Den svenska företagsgruppen har två bolag med det namnet, ett kommanditbolag och ett aktiebolag. ATL har gått igenom årsredovisningar, aktieböcker och protokoll och skriver att före detta statsminister Göran Persson sedan 2015 är delägare i både kommandit- och aktiebolaget.

I oktober 2015 blev Baven AB, som vid tillfället var helägt av Göran Persson, ägare till fem procent av aktierna i Greengold Asset Management AB. I kommanditbolaget etablerade Baven AB sig som delägare i december 2015, enligt information från Bolagsverket, skriver tidningen.

ATL:s granskning av årsredovisningarna visar att pengarna från Harvard troligtvis hamnat i kommanditbolaget, där omsättningen har varit på mellan 18,2 och 22,8 miljoner per år. I aktiebolaget med samma namn är omsättningen samtidigt lägre än utbetalningarna från Harvard.

2015 visade sig vara något av ett guldår för kommanditbolaget. Då ökade omsättningen per år till 70 miljoner kronor. I det årets årsredovisning skriver Greengold att ”Omsättningen har ökat i jämförelse med året innan vilket främst beror på en större engångsersättning för förmedling av skogsareal i Rumänien”. 2015 delades 59,5 miljoner kronor ut till bolagets delägare. Hur mycket som betalats ut till var och en av dessa förtäljer inte årsredovisningen, skriver ATL.