Boktjuven som drabbades av hjärtesorg

Den franske författaren Jean Genet (1910–1986) har under årens lopp dykt upp och försvunnit, och så dykt upp på nytt i den svenska översättningslitteraturen. Redan 1952 gjorde Bengt Söderbergh och Marc Ribes en utmärkt tolkning av ”Journal d’un voleur”, ”Tjuvens dagbok”, den mest lättillgängliga av de fem prosaböcker som Genet skrev under 40-talet under eller mellan sina många fängelsevistelser. I fängelset läste han ofantligt mycket, särskilt Proust vars vindlande meningar, metaforexcesser och tro på förhöjda, epifaniska livsögonblick han lånade mycket av. Materialet till samtliga prosaböcker, med undantag för romanen ”Querelle de Brest” (”Matrosen och stjärnan”), är Genets eget liv som tjuv, fånge, prostituerad och vagabond runt om i Europa.

I sin monumentala studie ”Saint Genet. Comédien et martyr” (Sankt Genet. Aktör och martyr) från 1952 hyllade Jean-Paul Sartre outsidern Genet: anstaltsbarnet, den familjelöse, den inför existensen utblottade och därför frie att själv definiera sig. Genets utanförskap var tredubbelt, menade Sartre: homosexuell, tjuv och författare. Genet blev lamslagen av helgonförklaringen och hade kunnat bli en ny Rimbaud, poeten som slog ut som ett fyrverkeri för att sedan slockna. Men han slingrade sig ur Sartres grepp och hittade vägen till ett nytt författarskap. Med ”Giacomettis ateljé”, en av alla tiders bästa böcker om en konstnär och fint översatt till svenska 1994, blev han sparsmakad essäist och aforistiker. Och med pjäser som ”Jungfruleken”, ett grymt komiskt rollspel där två jungfrur leker herrskap och tjänstefolk, fick han en plats i den poetisk-absurdistiska efterkrigsteatern, också i Sverige; pjäsen översattes 1972 av Eva Alexandersson.

Den unge Genet var tjuv, inte minst boktjuv. Han stal böcker, för att han själv ville läsa dem men saknade pengar till dem, och under en period under andra världskriget, för att förse sin älskare Jean Decarnin med dem till den boklåda han skötte vid Seinekajen. Stölden som kärleksgärning.

Kärleken till Jean, kommunist och aktivist i motståndsrörelsen mot nazisternas ockupation, är själva nyckeln till romanen ”Pompes funèbres”, den bittraste av Genets tidiga böcker. Den publicerades 1948 av förlaget Gallimard utan förlagsnamn, man ville undvika åtal, för här hädas alla ”heliga” franska värden. ”Pompes funèbres” är den enda av romanerna som inte funnits på svenska. Men nu finns den, i en imponerande översättning av Anders Bodegård som har valt att kalla den ”Begravningsståt”.

Place de la Concorde i Paris, augusti 1944. Människor som firar att staden håller på att befrias av de allierade flyr när en tysk krypskytt skjuter in i foklmassan Foto: TT

Det är knappast den bok av Genet man bör börja med; den är bitvis extremt obehaglig med sitt trotsande av gränserna mellan gott och ont, men den är obehaglig på ett för litteraturen viktigt vis. Genet ansluter sig till en tung tradition, den från William Blake och Nietzsche där gott och ont får byta plats för att blottlägga det sociala hyckleriet, moralens bräckliga grund, erotikens dolda sidor, tänkandets tvångströjor, människors självbedrägeri. Men han ansluter sig också till den besläktade traditionen från Baudelaire där ”ondskan blommar”, dvs görs vacker och poetiskt produktiv. Läsaren rycks ut ur sina vaneförnimmelser genom ett drastiskt språk, verkligheter omvandlas; med Baudelaires ord: ”giv mig gyttja så gör jag guld av den”.

Så tänker också Genet, en utanförstående. ”Begravningsståt” är poetiseringen av smutsen, våldet, förräderiet, sexualiteten som maktutövning, men också en anklagelseakt gentemot fosterland och landsmän. Han skriver: ”På ett ohyggligt vis fjärmade jag mig från er, från er värld, från era städer, från era inrättningar. Efter att ha varit med om ert vistelseförbud, era fängelser, er bannlysning, har jag hittat ödemarker där min stolthet känt sig mera hemma.” En ung författares nej till ett patriarkalt, homofobt, rasistiskt, förljuget Frankrike, gissningsvis har ”Begravningsståt” haft betydelse för Patrick Modianos mörkt glödande debutroman ”Place de l’Étoile” tjugo år senare. Den utspelas liksom Genets roman i Paris strax före befrielsen från ockupationen, ett ångestladdat skymningsland.

Hur ska man beskriva ”Begravningsståt”? Som ett grymt fantasikollage, ett surrealistiskt drömspel med drömmens glasklara bilder och scener? Som brutal poesi med en önskan att chockera? Men ledmotivet för boken är sorg: Jean G sörjer den andre Jean, Jean D, vännen-älskaren som nazisterna skjutit till döds. Boken, skriver Genet, är ägnad kulten av honom: ”Det är under herraväldet av Jeans ännu unga död, röd av denna död och av emblemet av hans sakförsvar som jag skriver”. Genet utför ett vildsint, nästan paniskt sörjande i ord där den döde ömsom upphöjs, ömsom förnedras.

Genet lever sig in i mördarnas roll, förrädaren, kollaboratören Riton och den tyske pansarsoldaten Erik hyllas extatiskt, författaren leker en provokativ lek med läsaren och sig själv, alla tabun utmanas. I några utdragna scener möter vi till och med en homosexuell, analknullande Hitler, en ondskans svarta ikon. Men sorgen, sörjandet är ändå grundtemat; genom boken drar två parallella begravningståg fram: Jean D:s och en liten tjänsteflickas spädbarns. En motståndshjälte och en obemärkt flicka med ett dött barn: två existenser ställs mot varandra.

Vilken är då Genets politiska ståndpunkt i ”Begravningsståt”? Frågan är kanske felaktig, för litteratur är inte politik utan just litteratur, något större. Och försöker man hitta en ståndpunkt i ”Begravningsståt” förvandlas den ständigt till sin motsats. Men här finns viktiga markörer. Så talar Genet redan på bokens första sida om händelserna i det ockuperade Frankrike som ”Hitlermassakrerna, dessa lekar som andra kallar för sadistiska, utövade av en polis som hämtat sina allra värsta torterare bland fransmän.” Ett sådant utpekande av kollaborationens sanning skulle inte bli officiellt möjligt i det gaullistiska Frankrike förrän under 70-talet; vändpunkten kom med Marcel Ophüls dokumentär ”Le chagrin et la pitié” som då äntligen kunde visas på franska biografer (den censurförbjöds under 60-talet): en skoningslös uppgörelse med myten om att majoriteten av fransmännen var aktiva antinazister. Genet är skoningslös redan 1948.