Bojkottar Oscarsgalan: ”Trumps stopp rasistiskt”

Skådespelaren Taraneh Alidoosti bojkottar prisutdelningen i Hollywood i februari, skriver Washington Post. Anledningen är president Donald Trumps beslut att inga visum till USA ska utfärdas till människor från Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien och Jemen. Visumstoppet gäller i 90 dagar. USA stoppar också allt flyktingmottagande under 120 dagar och syriska flyktingar på obestämd tid.

Taraneh Alidoosti bor i Teheran och spelar i den iranska filmen som på engelska heter The Salesman och som, tillsammans med den svenska ”En man som heter Ove” är nominerad till priset för Bästa icke engelskspråkiga film.

Trump's visa ban for Iranians is racist. Whether this will include a cultural event or not,I won't attend the… https://t.co/5Fohmbnd1v