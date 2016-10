Boeing levererar bättre än väntat – höjer prognos

Foto: Johan Nilsson/TT

Intäkterna landade på 23,9 miljarder dollar, något över väntade 23,7 miljarder.

Det starka resultatet förklaras bland annat av minskade kostnader för produktionen av planet 787 Dreamliner, men även av positiva skatteeffekter av engångskaraktär.

Bolaget höjer sin prognos för vinst per aktie för helåret 2016 till 6:80-7:00 dollar per aktie, en höjning med 0:70 dollar. Väntat var i snitt en vinst per aktie om 6:37 dollar.

Intäktsprognosen för helåret justeras upp till 93,5-95,5 miljarder dollar, en höjning med 0,5 miljarder dollar.