Böcker visar ständigt vägen till andra böcker. I lika hög grad som en vän eller en kritiker kan peka på en ny bok, så kan en bok själv göra det. Plötsligt öppnar sig en dörr och vi går in.

Just det hände mig nyligen. Som julklapp från min australiensiska väninna Elizabeth fick jag Helen Macdonalds ”H is for hawk” (finns översatt till svenska: ”H som i hök”, Brombergs), en stark självbiografi skickligt berättad genom tre sammantvinnade trådar: sorgen efter en förlorad far; försöken att tämja och jaktträna en duvhök; och studiet av den engelske författaren Terence Hanbury White (1906–1964), också han besatt av duvhökar. Macdonalds bok är en lysande essä om den excentriske och fantasifulle White. Han är mest känd för sin romancykel ”The once and future king”, en omdiktning av sagorna om kung Artur och riddarna kring runda bordet där den första, mer godmodiga delen blev en Disneyfilm, ”Svärdet i stenen”, och senare också en musikal, ”Camelot”. Hela romancykeln har översatts till svenska, två gånger till och med. För många är den en kultbok, men för mig var den okänd tills ”H is for hawk” visade mig på den.

White skrev ”The once and future king” strax före och under andra världskriget. Som vapenvägrare ägnade han sig åt sitt romanbygge i stället för att kriga. Resultatet blev en av förra seklets märkligaste motståndshandlingar mot ondska och barbari, en motsvarighet till medeltidsforskaren Curtius och antikvetaren Gilbert Highets försvar för civilisationen i sina lärda böcker från samma tid. White berättar om hur kung Artur instiftar sin riddarorden för att få ett slut på klanstrider och territoriekonflikter, våldsdyrkan och nationalism. Det rätta och inte det starka skulle segra, right skulle ersätta might, och riddarnas uppgift var att hjälpa de svaga och utsatta och få stopp på våldsspiralerna.

Annons X

Många är romanens reflekterande utvikningar, lika mycket psykologi och sociologi som fantasifull dikt; White berättar Artursagan poetiskt, humoristiskt och mycket sorgset, och ofta anakronistiskt med mängder av referenser till nutiden. Genrer, tonlägen och stilar smälts samman till en sagobok med hisnande djup och med ett gnistrande spänstigt språk.

Till sist går Arturs dröm om fred och godhet om intet. Det våld hans riddarorden ska bekämpa kommer tillbaka hos riddarna själva. Var de inte moraliskt tillräckligt starka? Var de godtrogna? Eller fanns misslyckandet inbyggt redan i Arturs grundidé?

I den sista delen av cykeln, ”The candle in the wind”, analyserar White varför Artur misslyckas. Här spelar förflutna ogärningar en viktig roll, stora frågor om glömskans och minnets roll ställs, och om fädernas ogärningar som kan gå igen hos barnen, för att tala med Ibsen i ”Gengångare”. Jag vet få 1900-talsförfattare som har lämnat efter sig en så insiktsfull roman, lika väsentlig läsning i vårt sekel som den var i den tid när den skrevs.