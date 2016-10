Bob Dylans tradition är den gamla bluesens

I dag erhåller Bob Dylan Polarpriset. Det finns då anledning att påminna om att hans mångtydighet inte i första hand är besläktad med modernismens. Sångerna är indränkta i det bluesidiom han förhåller sig fritt och poetiskt till.

Denna understreckare publicerades ursprungligen i SvD den 15 maj 2000, i samband med att Bob Dylan erhöll Polarpriset. Vi återpublicerar den nu på nätet med anledning av att Dylan tilldelats 2016 års Nobelpris i litteratur.

Bob Dylan på scen, 1978. Foto: IBL

Internet uppfanns för att mänskligheten ska kunna diskutera Bob Dylan. Så verkar det åtminstone för den som söker på nätet efter material ägnat honom. En sökning på hans namn i AltaVista ger just nu ca 100 000 träffar (långt mer än för exempelvis Elvis Presley, John Lennon, Paul McCartney eller Bruce Springsteen). När Polarpriset nu hunnit ifatt Dylan – inte en dag för tidigt och flera år för sent – går belöningen till en artist som engagerar sina lyssnare i ovanligt hög grad. I jämförelse med honom framstår de flesta andra sångpoeter som enkla trudeluttmakare. Med Dylan blev rockmusiken en väsentlig litteratur, skriven med rösten och läst med öronen.

Dylan är en sångare att lyssna till om och om igen. Hans sånger gror ur en äldre muntlig kultur, en värld för intensivt umgänge med en tradition snarare än för extensiv konsumtion av nya hits. Dylan är sin egen tradition (med en uppsättning nästan outslitliga sånger), men han ingår också som en länk i en amerikansk kedja av blues, country och rock. För några år sedan visade Greil Marcus på det i sin Invisible Republic (1997). Marcus pekade särskilt på impulserna från Harry Smiths Anthology of American Folk Music, en skivantologi som den unge Robert Zimmerman absorberade tills han förvandlats till Bob Dylan. Vid början av sextiotalet var Dylan redan en vandrande jukebox för en bred amerikansk tradition. Han hade lyssnat på skivor i traditionen av bluessångare som Dock Boggs och Robert Johnson fram till folksångare som Woody Guthrie, och han kunde gå på konserter med klassiska bluessångare från mellankrigstiden eftersom de återupptäcktes vid denna tid.

Under en lång period på åttiotalet fick gränsdragningen mellan Dylans skivor ägnas åt att skilja mellan olika grader av pinsamhet – misslyckat (Under the Red Sky), förfelat (Down In the Groove) och rent förfärligt (Knocked Out Loaded). I efterhand framstår dessa skivor som svårt överproducerade, packade av pålägg, körer och elektroniska trick. De låter som om Dylans musa slutat andas medan han försöker dränka tystnaden i så mycket ljud som möjligt.

Under nittiotalet återvände han oväntat till sina musikaliska rötter, först med ett par coverskivor och sedan med den lysande Time Out Of Mind (1997). Med sin väsande, grusiga röst skapade Dylan här, mot en sparsmakad musikalisk bakgrund, sånger som var långt mer effektiva än de uppblåsta alster han försökt spränga högtalarna med några år tidigare. Han återvände till sin bästa roll - en man med en gitarr och en åsikt.

Dylanlyssnare älskar att diskutera vilken hans åsikt egentligen är. Böckerna om honom kommer i en strid ström. På Usenetkonferensen rec.music.dylan (ett slags virtuellt kafé för Dylanologer) kommer flera tiotals inlägg per dag, många av dem ägnade tolkningar av dunkla textrader. Det är som om Dylan vore en varelse från en annan planet, överbringaren av ett viktigt budskap som mänskligheten gör sitt yttersta för att avkoda. Alltsammans är som ett tivoli för tolkare.

Dylans mångtydighet brukar förknippas med impulser från modernismen. Och visst - han har lärt åtskilligt från poeter som Rimbaud, T S Eliot, Allen Ginsberg (liksom från Bibeln, Keats, Brecht, Hollywoodfilmer och mycket annat). Men Dylans skivor under de senaste åren har påmint om hur mycket han präglats av andra poetiska världar.

Hur det går till belyses i britten Michael Grays Song & Dance Man III : The Art of Bob Dylan ( Cassell, 2000 ). Boken är en omarbetad version av en framställning som första gången utgavs 1972 och sedan i omarbetad och utvidgad form 1981. Gray har nu skrivit till ytterligare kapitel, dels för att täcka Dylans utveckling under de senaste decennierna, dels för att ta upp perspektiv som saknades i de tidigare versionerna. Till de gamla 7 kapitlen har kommit 13 nya. Resultatet är en bok som till 75 procent består av nytt material och som omfattar 918 tätt tryckta sidor.

"Song & Dance Man III" är en bergsprängare inom Dylan – litteraturen. Här finns kapitel om Dylans rötter i folktraditionen och i bluesen, översikter om hans utveckling från språklig enkelhet till komplexitet och tillbaka igen, genomgångar av hans s k " religiösa period " och av böckerna om honom. Grays bok rymmer det mesta någon kan vilja veta om Dylans texter – och åtskilligt mera. I denna väldiga volym samlas alla slags synpunkter på Dylans texter och musik.

Gray gräver ut texterna med allt mellan tesked och grävskopa. Och allt dumpas i en hög vid den häpne läsarens dörr. Fina observationer samsas med tradiga uppräkningar, belägg för litterära impulser med personliga associationer, analys med värdering. Bäst är att umgås med denna bok i små portioner.

Genom att behålla de tidigare kapitlen i stort sett intakta öppnar Gray möjligheten att debattera med sig själv. I vissa fall har han ju skaffat sig ny kunskap eller bytt åsikt. Jag måste erkänna att jag är rätt förtjust i det draget i hans bok – vad framställningen förlorar i metodisk och estetisk stadga vinner den i livfullhet. Ett exempel är Grays analys av "Sad-Eyed Lady of the Lowlands", en sång som han ser som ett misslyckande, full av överdriven mångtydighet och sammanhållen av en tom refräng och en regelbunden melodi snarare än av en bärande tematik eller artistisk disciplin. Vällustigt citerar sig Gray igenom texten på jakt efter pretentiösa formuleringar. Läsaren kan förstås bara hålla med eller invända.

Själv tar sig Gray friheten att göra det senare genom att punktera sin egen analys genom att hänga på den en ny, avslutande not: "When I read this assessment now, I simply feel embarrassed at what a little snob I was when I wrote it." Varefter han kärnfullt tar tillbaka allt ont han sagt om sången.

Så detta är en bok för den som vill äta kakan och ha den kvar. Den är det också i den bokstavliga meningen att Gray tidvis ägnar sig åt Dylans bruk av klichéer och talesätt. Sådana fraser kan verka slappa partier i hans texter (och är det ofta), men visar sig ibland vid närmare skärskådan genomtänkt använda. Dylan förmår ofta väcka liv i slitna fraser med sin röst. Men han gör det också med den rutinerade sångskrivarens skarpsinne. "You say my kisses are not like his / But this time I’m not gonna tell you why that is" – versparet är ett av många exempel på hans teknik att följa upp en vanlig sångfras med en oväntad, bitter vändning. Liknande effekter skapar han genom att foga samman två färdiga klichéer. Gray lyfter fram ett fint exempel ur "Call Letter Blues", en sång om en man som just har övergivits av sin kvinna. Medan barnen och besökande vänner frågar efter hustrun tar han sig fram genom dagarna med bortförklaringar, svepskäl och nödlögner. "But I walk on pins and needles - I hope my tongue don’t slip." Så får Dylan kravet att hålla tungan rätt i mun att kännas i fotsulorna.

Gray är lyhörd inför sådana exempel, men ännu intressantare blir han beträffande Dylans förhållande till bluesen. Det sker främst i ett hundratio sidor långt kapitel kallat "Even Post-Structuralists Oughta Have the Pre-War Blues".

Huvudtesen i kapitlet framgår av titeln och fördjupas av allusionen ("Even Mona Lisa musta had the highway blues"). Lärdom? Dylan kan inte begripas enbart utifrån högkulturens perspektiv.

Tidigare i boken har Gray tagit spjärn emot Aidan Day och Stephen Scobie, vilka bägge har skrivit om Dylan utifrån poststrukturalistiska perspektiv. De ser honom som en exemplarisk postmodernist, en författare som arbetar i en fragmentarisk form, som dekonstruerar tanken på en fast auktoritet, leker med mångtydiga ord, skriver icke – linjära berättelser, löser upp själva tanken på jaget och ifrågasätter patriarkatet. Kort sagt – hos dem liknar Dylans sånger teorierna ur en essä av Roland Barthes, tonsatta till rockmusik.

Gray är inte imponerad. För honom ligger Dylans storhet snarare i förmågan att utnyttja bluesens formspråk – att via det förena språket från Bibeln, grusvägen, barnlekar, storstadsgatan, landsbygden, de förtryckta kollektiven och den enskilda människan. Beväpnad med skivor, konkordanser och uppslagsverk kan Gray leda i bevis att Dylans sånger är indränkta i bluesidiomet, inte bara musikaliskt och formmässigt, utan också vad gäller enstaka rader och fraser.

Överallt hittar Gray tydliga likheter – och kan ofta också visa att Dylan känner till de äldre sångerna ( många har han framfört själv ). Dylans stora insats är att föra denna tradition vidare, variera den och tillföra en personlig dimension.

Dylan använder bluesen som en reservoar för idéer, strukturer och ordvändningar, men mest som en språngbräda för att komma vidare. Blind Lemon Jeffersons "If your heart ain’t rock, sugar it must be marble stone" blir hos Dylan " But is your heart made out of stone, or is it lime / Or is it just solid rock ?". Robert Johnsons " Betty Mae, Betty Mae, you shall be my wife some day " förvandlar Dylan till det obetalbara " Rita May, Rita May / You got your body in the way ".

Johnsons "Some joker got lucky, stole her back again "trollar Dylan om till det bittert effektiva "Somebody got lucky, but it was an accident". Och bakom en Dylanrad som "He began to make his midnight creep" finns frasen "midnight creep" i texter av åtminstone Blind Lemon Jefferson, Alice Moore, Lil " Green och Howlin’ Wolf. Gray använder flera tiotals sidor för att rada upp liknande exempel, somliga långsökta men de flesta övertygande. Och i andra kapitel ( om Dylans senaste skivor ) finns ytterligare jämförelser som demonstrerar hur mycket det "dylanska" som har fötts ur bluesen. På vägen visar Gray också att Dylans "surrealistiska" texter från sextiotalet ses som fragmenterad blues. Själv lyfte han fram greppet i titlar som "Just Like Tom Thumb’s Blues " och "Stuck Inside of Mobiel With the Memphis Blues Again".

I sådana sånger fullföljde Dylan en tradition som genomsyrar inte bara Dylans stil, utan hela hans poetiska teknik. Hans fragmentariska, "modernistiska" eller "postmodernistiska" skrivsätt är nämligen besläktat med bluesens sätt att arbeta - dess teknik att rätt fritt flytta fraser, rimmade verspar och strofer inom och mellan sånger. I mellankrigstidens blues var texterna öppna och föränderliga (eftersom de stammar från en oral kultur), de blandade perspektiv, tidsplan och händelser på till synes planlöst sätt. Förklaringen låg i att varje sång innebar att element ur en tradition sammanfördes. Gray citerar ur förordet till den konkordans med vars hjälp han belyst Dylans lån ur traditionen. Där skriver Michael Taft : "the essence of the blues is the blues couplet. Indeed, the nature of this type of song is such that one might very well define the genre as one big blues composed of a large but finite number of couplets, lines and formulaic phrases ; each individual text is but a sub - text of these couplets."

På samma sätt fungerar Dylans texter. Ofta byggs de upp av rimmade verspar eller strofer som i sig inte kan lösas upp, men som kan flyttas runt inom sången (och ibland mellan sångerna). De är synvinklar på ett problem, snarare än element som ska föra en berättelse framåt. Kanske kan hela Dylans repertoar ses som en enda stor blues: ett rörligt epos om vår tid, sammansatt av formspråk från olika tider. Den är en enmans muntlig litteratur som sträcker sig från slaveritidens bomullsfält till de digitala motorvägarnas språkliga liftare.

Att lyssna på blues är att på en gång känna igen och överraskas – att se hur välkända fraser förändras. Denna igenkännandets chock jämför Michael Taft med att lyssnaren aktualiserar en inre konkordans av tidigare hörda bluesrader. Hans egen konkordans över bluesrader och fraser materialiserar i bokens form hur lyssnandet går till. Likadant fungerar tillägnelsen förstås för den inbitne Dylanlyssnaren. Varje ny sång ställs i relation till de tidigare, varje rad söker sitt eko i det förflutna. Liksom Dylan själv navigerar lyssnaren i en repertoar av textrader och strofer.

När Dylan för några månader sedan spelade in en ny singel, "Things Have Changed", får texten alltså sin verkliga melankoli mot bakgrund av redan skrivna rader. I den nya sången lyder refrängen på en gång uppgivet och befriat : "I used to care, but things have changed ". Raden kan verka konstlös, men vibrerar av sångarens tidigare ställningstaganden – alltifrån protestsångens trotsigt hopfulla "the times they are a-changing" till den religiösa omvändelsens mer olycksbådande " But Eden is burning, either brace yourself for elimination / Or else your hearts must have the courage for the changing of the guards."

Men Dylans texter är aldrig så uppgivna som de kan verka. Också den nya refrängen uttrycker ju det enda riktigt konstanta i Dylans verk – förändringen.

När de globala nätverken av datorer blixtrar fram sina budskap om Dylan, hyllar de inte minst den förmågan hos en formidabel scenartist, en man fullt upptagen av att återfödas varje dag. Michael Grays bok är en tribut till en sångpoet vars litterära teknik väcker allt större beundran ju mer den studeras. I Dylans texter finns inga esoteriska budskap – men en stor ordkonstnärs mästerskap.