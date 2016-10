Bob Dylans skivbolag: ”Det var en chock”

De anställda på Sony Music såg helt handfallna ut när SvD dök upp strax efter 13-slaget, kort efter tillkännagivandet att Bob Dylan får årets Nobelpris i litteratur. Men de trollade snabbt fram en champagneflaska och skålade för framgången.

– Det här är vi inte vana vid, säger Classe Brewitz, internationell produktchef och ansvarig för skivkatalogen för Bob Dylan. Nobelprisen haglar ju knappast över musikbranschen.

Classe Brewitz har knappt hunnit höra motiveringen, ”för att Bob Dylan skapat nya poetiska uttryck”.

– Det var en chock. Ibland har man haft en känsla av att han kanske skulle få det för att det diskuterats mycket i medier. Men jag tycker att det lagt sig de senaste åren. Så helt plötsligt händer det här.

Vad tänkte du när du fick beskedet?

– Jag satt vid datorn för att förbereda en presentation för en konferens. Då hörde jag någon som sa ”Bob Dylan” och så lite svagt ”Nobel”. Då släppte jag det som jag hade för händerna.

Han konstaterar att allt som givits ut med Dylan finns i lager.

– Så vi kan leverera till de skivaffärer som finns kvar. Förmodligen blir det en explosion på Spotify. Dylan är en av de äldre artister som streamar på otroligt bra.

Vad ska någon som inte hört Dylan lyssna på först?

– Själv är jag född i slutet av 1950-talet och började med att lyssna på syrrans album ”Blonde on Blonde”. Det är plattorna som kom i den vevan, som ”Highway 61 revisited” men även ”Blood on the tracks” och ”Desire”. Jag har lyssnat mycket på texterna och det är i många fall fantastiska berättelser och jag tycker att han behållt det uttrycket, även på de senaste skivorna.

Classe Brewitz konstaterar att Bob Dylan haft sina perioder så att det inte varit så lätt att veta var man har honom.

– Nu har han ju gjort album med sina favoritartister, som Frank Sinatra, och även de har blivit väldigt uppskattade. Jag skulle nog säga att han fortfarande har en allmän nyfikenhet.

Den 11 november får kanske de inbitna Dylan-fansen sitt lystmäte. Då släpps en 36 cd-box från Europaturnén i Europa och även separat ”The real Royal Albert Hall 1966 concert”.

– Den turnén var ju väldigt omdiskuterad, eftersom han gick från akustiskt till elektriskt. Många stod och skrek ”Judas!” åt honom. Även konserten från Stockholms konserthus finns med. Det är en privat upptagning, men bland de 36 plattorna finns både versioner direkt från mixerbordet och alla inspelningar man lyckats få tag på, säger Classe Brewitz.

Hur glad är du egentligen?

– Mitt hjärta bara bultar, säger Classe Brewitz och storskrattar. Det blir ingen lunch i dag utan mer champagne.