Blixtar och mat – så lindras jet lag

Räkna ut det

Speciella scheman över hur man ska utsätta sig för ljus respektive mörker i samband med en resa. Det skulle kunna vara ett sätt att få den där tunga känslan av trötthet och bristande koncentration, som kan uppstå när man rör sig snabbt över olika tidszoner, att försvinna snabbare. Flera forskare har under åren försökt konstruera sådana, men de har ofta varit knepiga för en vanlig resenär att följa. För ett par år sedan kom dock ett amerikanskt forskarpar med nya scheman som man skapat med hjälp av matematiska modeller och tusentals scenarion. De var de enklaste hittills, hävdade de.

Tanken är att man helt enkelt ändrar tidpunkterna för början och slutet på varje dygn. Man behöver inte krångla med ljuspulser utan det räcker med en exponering och till sin hjälp skulle man kunna ha en app som talar om hur man ska göra. En forskare TT pratade med när studien kom tyckte dock att det här verkade orimligt – till exempel skulle man behöva hålla sig i mörker hela förmiddagarna de första tre dagarna på en semester i New York (från Sverige). Och det kanske inte är så festligt, direkt.

Annons X

Tänk på maten

Några som verkligen får känna på det här med jet lag är piloter och flygvärdinnor. De brukar ofta försöka lindra symptomen med hjälp av olika sömnstrategier, som att sova i helt mörka rum och undvika koffein innan läggdags. Men det kan löna sig att även titta på hur man äter, tror forskare. En studie som kom för några veckor sedan visar till exempel att flygplanspersonal mår bättre och får den inre klockan att komma bättre i fas när de intar måltider regelbundet på ledig tid. Andra forskare menar att det inte bara är viktigt hur man äter – vad man stoppar i sig har också betydelse. Exempelvis bör man äta sådant som stimulerar insulinproduktionen till middag, och tvärt om till frukost, föreslog en studie.

Blixtar i sömnen

Ljuspulser dissades ju som sagt av schemaforskarna här ovan. Men nejdå, korta ljusblixtar är faktiskt lösningen på problemet, anser andra. De lät människor sova på ett labb där man under natten utsatte dem för något som liknade fotoblixtar under en timmes tid. Det här fick dem att skjuta upp sömnigheten nästa dag, menar forskarna. "Om du ska åka från Kalifornien till New York i morgon, så ska du använda ljusterapin i natt. Om du brukar vakna vid åtta ska du ställa in blixtarna att starta vid fem. När du kommer fram har ditt biologiska system redan börjat anpassa sig till östkusttid", säger en av forskarna bakom studien i ett pressmeddelande.

Men hur går det att sova samtidigt som en massa blixtar smäller av framför nosen på en? Bara bra, enligt forskarna, som hävdar att de flesta inte störs.

Det hänger på luften

Ändra syrenivåerna lite och kom på så sätt lättare in i den nya tidszonens rutiner. Detta enligt en studie som presenterades i tidskriften Cell Metabolism för ett par dagar sedan. Forskarna har studerat möss som fick sin dygnsrytm rubbad och det visade sig att när man förändrade koncentrationen av syre i deras celler så anpassade de sig snabbare. Det här borde undersökas vidare anser forskarna, som tror det skulle kunna få betydelse för hur man kalibrerar syrenivåer på flygplan.