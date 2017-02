Mike Pence Foto: Manuel Balce Ceneta

Blir vicepresident Mike Pence president?

Jag ser att tidigare statsminister Göran Persson spekulerar om detta.

Detta är ingen ny tanke.

En månad före valet skrev jag här på min blogg bl a följande:.

Idag har Wall Street Journal en intressant artikel som anknyter vad jag tidigare skrivit om möjligheten att Donald Trump aldrig kommer att i praktiken bli USAs president.

Scott Grant, jurist specialiserad på författningen, och Bruce Peabody, statsvatarprofessor,har ett enkelt förslag:

Mr. Trump could publicly declare that although he will remain the Republican nominee he will resign immediately after taking his oath of office on Inauguration Day, leaving his more-popular running mate, Mike Pence, to succeed him as president.

Trump borde nu före valet tillkännage att han, om han vinner valet, ska avgå omedelbart så att USAs president blir hans vicepresidentkandidat Mike Pence.

Just nu känns det som inget är omöjligt i amerikansk politik.

Jag vill påminna om att det inte råder brist på artiklar som handlar om att Trumps egentliga syfte varit att optimalt stärka sitt varumärke och att besväret att verkligen vara USAs president inte ingått i hans plan.

Just nu finns det inga tecken på att detta kommer att ske, men konservativa Washington Examiner - som står republikanerna i kongressen nära - har idag en artikel om oron på Capitol Hill för det Trump-administrationen håller på med.

Hela representanthuset ska omväljas i november 2018 och minnet hur det gick för Obamas demokrater i mellanårsvalet 2010 är färskt. Det gick åt skogen på grund av att administrationen var föga populär då.