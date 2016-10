Ryan kampanjar inte för Trump Foto: Cliff Owen

Årets amerikanska presidentvalskampanj blir alltmer sällsam, för att nu uttrycka sig försiktigt.

Idag meddelade representanthusets mäktige talman, republikanen Paul Ryan att han inte kommer att delta i något kampanjarrangemang för det egna partiets presidentkandidat och han uppmanade representanthusledamöterna (som väljs om vartannat år) att helt fokusera på sina egna kampanjer.

Idag har Wall Street Journal en intressant artikel som anknyter vad jag tidigare skrivit om möjligheten att Donald Trump aldrig kommer att i praktiken bli USAs president.

Scott Grant, jurist specialiserad på författningen, och Bruce Peabody, statsvatarprofessor,har ett enkelt förslag:

Mr. Trump could publicly declare that although he will remain the Republican nominee he will resign immediately after taking his oath of office on Inauguration Day, leaving his more-popular running mate, Mike Pence, to succeed him as president.

Trump borde nu före valet tillkännage att han, om han vinner valet, ska avgå omedelbart så att USAs president blir hans vicepresidentkandidat Mike Pence.

Just nu känns det som inget är omöjligt i amerikansk politik.

Jag vill påminna om att det inte råder brist på artiklar som handlar om att Trumps egentliga syfte varit att optimalt stärka sitt varumärke och att besväret att verkligen vara USAs president inte ingått i hans plan.

Men just nu kom en flash från NBC om den senaste NBC/Wall Street Journals opinionsundersökningen:

The poll, conducted on Saturday and Sunday but before the second presidential debate, shows Clinton with 46 percent support among likely voters in a four-way matchup, compared to 35 percent for Trump.

Så sannolikheten att USAs näste president kommer att heta Hillary Clinton har ökat.