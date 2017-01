Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Foto: NORA LOREK / TT / TT NYHETSBYRÅN

Aj då! Tydligen presenterade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) sin proposition ”En livsmedelsstrategi för Sverige” i morse. Undrar hur det var?

Efter två decennier som journalist börjar man ju veta vad som är viktigt här i branschen. Mitt första tv-jobb var med Gert Fylking (ett inslag om nakengolf – men det är en annan historia). Till Fylkings stora förtjänster hör att han punkterade det uppblåsta och innehållslösa i etablissemanget. Mest känt är hans – med udden riktad mot Kultursverige och kritikerkåren – år efter år återkommande rop ”Äntligen!” vid tillkännagivandet av Nobelpriset i litteratur.

Ett annat stående skämt var riktat mot underhållningsindustrin och de alltid så underdåniga journalisterna. Han armbågade sig fram på presskonferenser när det var internationella stjärnor på besök, och lyckades stjäla dyrbar intervjutid, till andra hårt arbetande nöjesreportrars förtret. Hans enda fråga var given. ”Will there be a buffet after the press conference?”

Annons X

Det är inte sällan det enda viktiga på en presskonferens.

För snart ett decennium sedan presenterade dåvarande jordbruksminister Eskil Erlandssson (C) sin vision ”Sverige – det nya matlandet”, som det hette. Det skulle bli 10 000 nya jobb inom mat, jordbruk och turism. Och det var ju fint. Men framförallt var hela konferensrummet fyllt av svensk plockmat av högsta kvalitet. Eskil Erlandsson visste vad han gjorde. Matlandet Sverige blev – som av en händelse – mycket omskrivet.

Inom journalistiken är förmågan att avkoda pressutskick central. Kommer det att serveras smörgåsar, eller bara kaffe? Blir det rentav förfriskningar med tilltugg? Det kan avgöra bemanningen. Landsbygdsminister Buchts pressmeddelande, som skickades i förra veckan, innehöll inte en rad om någon buffé. Men det behöver inte ha betytt något. Kommunikationsavdelningarna har nämligen samma delikata problem som journalisterna, fast från andra hållet. Om de skriver i pressutskicket att det blir buffé, så kommer det för många gratisätare. Samtidigt upplevs en termos kaffe som alldeles för snålt.

Så nu sitter jag här och undrar. Man kan knappast marknadsföra landsbygdspolitik utan att plocka fram delikatesser. Journalister har förväntningar. Vilken kommunikatör törs utmana dem? Eskil Erlandsson skrev i och för sig inte ett ord om någon buffé. Å andra sidan kunde man ana att den skulle vara där, bara genom att kasta ett öga på ministern.

I webbsändningen från Rosenbad dröjer sig kameran envist fast vid landsbygdsminister Bucht. Inte en panorering ut över publiken. Inga ledtrådar.

Bucht säger att livsmedelsbranschen gör en insats för Sverige som borde möta respekt. ”Det ska vara fint att åka på åkern och plöja med traktor”, säger han. Som om regeringen inte planerade någon kilometerskatt. Och det hade man ju möjligen kunnat svälja om man samtidigt bjudits på lite exklusiv dryck från Sövde musteri.

Inte ett spår på Buchts kavajslag. Inte en smula västerbottenpaj. Inga Smögenräkskal. Och han säger aldrig ”Ta för er” eller ”Låt er nu väl smaka”. Han pratar i stället om strategier för ökad produktion. Bytesbalanser som kan bli bättre. Prat. Prat. Prat.

Och inte tycks Gert Fylking vara där för att fråga heller. Så nu får vi aldrig veta. Vad var det viktiga på den där presskonferensen?