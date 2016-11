– Blink-182 är ett av de band som vi försökt få hit i flera år. De har inte spelat i Sverige sedan 2000 och jag är väldigt stolt över att de nu väljer vår stora scen för deras enda konsert i Sverige, säger Johan Tidstrand, Gröna Lunds ägare i ett pressmeddelande.

Datumet för spelningen är den 21 juni. Bandet ligger bakom hits som "All the small things", "What's my age again" och "I miss you" och det internationella genombrottet fick de med skivan "Enema of the state". Deras senaste och sjunde studioalbum "California" släpptes i juli i år.