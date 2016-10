Blev "Patient Zero" av misstag

Gaëtan Dugas hette mannen vars eftermäle har blivit minst sagt svärtat. Tre år efter hans död, 1987, kom boken "And the band played on", där Dugas namngavs som en person som hade en nyckelroll i spridningen av hiv i USA.

I filmen med samma namn, som kom några år senare, visar man hur en av de anställda vid CDC, USA:s smittskyddsmyndighet, åker till New York i jakt på en "mycket sexuellt aktiv" flygsteward man hört talas om. Han möts av en rätt nonchalant Gaëtan Dugas, som till en början inte alls är intresserad av att uppge sina sexuella kontakter.

– Min vän, vi pratar om tusentals män runt hela världen. Jag kan inte ens komma ihåg hur de såg ut. Och du vill ha deras namn? säger filmens Dugas.

Regissören låter oss förstå att Dugas till slut delar med sig av sin adressbok. Därefter snabbt klipp till ett konferensrum på CDC, där en stor karta över olika aidspatienters koppling till varandra visas på väggen. Patient zero, i mitten av kartan, är Dugas.

Uppgifterna kring Gaëtan Dugas roll i smittspridningen levde vidare i medierna och snart skulle han bli känd som "mannen som startade hiv-epidemin i USA". Att Dugas kallades "Patient Zero" gav extra bränsle till synen på honom, då det är en benämning man brukar ge den först smittade vid ett sjukdomsutbrott.

Under åren har dock många ifrågasatt uppgifterna och nu publicerar tidskriften Nature en studie som ställer anklagelserna mot Dugas på ända.

Amerikanska forskare har analyserat virusstammar med hjälp av blodprover tagna på män under slutet av 70-talet. Man har även sekvenserat arvsmassan hos den virusstam som smittade Dugas.

De tror att viruset först kom till USA och New York redan runt 1970, för att därefter spridas vidare i landet. De har också konstaterat att om man skulle placera arvsmassan hos Dugas virus på ett släktträd skulle det hamna någonstans i mitten. Forskarna hittar varken bevis för att han var den första hiv-patienten i USA, eller att han spelade en nyckelroll i spridningen.

Dessutom kan forskarna visa att namnet "Patient Zero" byggde på ett missförstånd. Egentligen hade Dugas fått beteckninge "patient O", som i "Outside California", av verklighetens forskare vid CDC, men bokstaven tolkades felaktigt som en nolla. Ett misstag som sedan fick fäste i den vetenskapliga litteraturen, och har levt kvar.