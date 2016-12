Blåst tvingar färjetrafik att ställa in

Färjerederiet Viking Line ställer in två avgångar till följd av den kraftiga blåsten på Ålands hav. På sina håll har blåst på 20 meter per sekund kunnat uppmätas.

– Vi har ställt in M/S Rosellas avgång från Kapellskär klockan 12.00 och avgången från Mariehamn klockan 16.00, säger Jonas Onsshagen, biträdande trafikchef Viking Line.

Tallink Silja Line ställer inte in några avgångar. Förseningar kan däremot vara att räkna med.

– Vi kör på precis som vanligt. Det som kan hända är att någon ankomst blir lite sen då vi kör extra försiktigt, mest för att det ska vara behagligare för våra passagerare, säger Sara Dobareh, pressansvarig vid Silja Line.

SMHI har utfärdat en klass 1-varning för kuling. Först till kvällen väntas blåsten avta.

– Det ligger mellan 20-21 meter per sekund, nordvästlig vind. Det avtar långsamt under kvällen men i morgon går det upp igen på kulingstyrka på 14 meter per sekund, säger Sandra Andersson, meteorolog vid SMHI.

Vindstyrka på 14 meter per sekund klassas som kuling. Vindstyrka på 25 meter per sekund klassas som stormstyrka.