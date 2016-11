Black friday – skurkarnas svarta dag

Foto: Andrew Matthews/AP

Är det för bra för att vara sant så är det ofta det. När svenskarna jagar det perfekta klippet på nätet kan det vara lätt att tappa huvudet. Fyndet bara ju finns en knapptryckning bort.

– Ribban kanske sänks lite när man vet att det ska vara bra priser, men någonstans går gränsen när det kanske är en lite för bra deal för att den ska vara sann, även på black friday, säger Mattias Falkbåge, chef för polisens nationella bedrägericenter.

Totalt sett ökade antalet bedrägerier på nätet med 50 procent under 2015 jämfört med föregående år. Och just under december månad är anmälningarna som flest till polisen från människor som har lurats på internet.

– Förra året fick vi in rätt mycket fler anmälningar vad gäller bedrägliga onlineköp just under december månad. Vår bedömning är att det har delvis med black friday att göra, säger Falkbåge.

När man handlar på nätet finns risken att kortuppgifterna hamnar i fel händer. Bedrägerierna kan också handla om varor som aldrig levereras, eller helt enkelt inte håller den kvalité som utlovats.

Men det går att skydda sig.

– Ett bra tips är att prata med sin bank. De allra flesta banker har verktyg som till exempel möjligheten att stänga sitt kort för e-handel när man inte använder det, säger Falkbåge.

Dessutom gäller det att tänka efter före och använda sunt förnuft. Kolla sajten noga innan köpet gemomförts, särskilt om du inte använt sidan tidigare. Googla och leta efter kundbetyg till exempel.

– Man ska inte vara rädd för att använda e-handeln, men man ska ha ett litet säkerhetstänk med sig, säger Falkbåge.