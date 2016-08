Bjørn Lomborg: Ekologisk mat kommer med ett högt pris

Södra Sudan. Ett område där frånvaron av ekologisk odling inte är det stora problemet. Foto: Jacob Zocherman

Vad vi äter anses viktigare än någonsin. Från alla håll hörs uppmaningar att äta ekologiskt: vi får höra att det är mer näringsrikt, det förbättrar djurens välmående och är bra för miljön. I själva verket är det mest av allt en marknadsföringshype.

År 2012 gjorde Stanford Universitys Center for Health Policy (Stanforduniversitetets center för hälsofrämjande) den största jämförelsen mellan ekologiska och konventionella livsmedel och fann inga hållbara bevis för att ekologiska livsmedel skulle vara mer näringsrika. En helt färsk granskning har nyligen kommit till samma resultat: ”Vetenskapliga studier visar inte att ekologiska produkter är mer näringsrika eller säkrare än konventionella livsmedel”.

Ekologiskt jordbruk säljs som bra för miljön. Det stämmer för en enstaka åker.

På motsvarande sätt är djur på ekologiska lantbruk generellt sett inte friskare. En femårig studie från USA visade att ekologiska ”hälsoresultat motsvarar dem från konventionella mjölkbönder”. Den norska vetenskapskommittén för livsmedelssäkerhet fann ”ingen skillnad i objektiv sjukdomsförekomst”.

Ekologiska grisar och fjäderfän kan ha bättre möjligheter att vistas utomhus men det ökar deras utsatthet för parasiter, patogener och rovdjur. Samtidigt leder ekologiska regelverk mot att ge bisamhällen pollentillskott under perioder med låg pollenförekomst tillsammans med föreskrifter mot korrekt desinfektion till väsentligt lägre välmående hos bin.

Ekologiskt jordbruk säljs som bra för miljön. Det stämmer för en enstaka åker: ekologiskt jordbruk kräver mindre energi, släpper ut mindre växthusgaser, dikväveoxid och ammoniak samt orsakar mindre kväveläckage än en konventionell åker. Men varje ekologisk åker producerar mycket, mycket mindre. Så, för att producera samma mängd vete, spenat eller jordgubbar, behövs mycket mer åkermark. Det innebär att en genomsnittlig ekologisk produkt orsakar ungefär lika mycket utsläpp av växthusgaser som en konventionell produkt, och ungefär 10 procent mer dikväveoxid, ammoniak och försurning.

Än värre är att ekologiskt jordbruk kräver 84 procent mer åkermark för att producera motsvarande mängd – mark som inte kan användas till skogar och riktiga naturskyddsområden. Att exempelvis producera samma mängd livsmedel som Amerika gör i dag, fast ekologiskt, skulle kräva en ökning av dess åkermark med en yta motsvarande två Storbritannien. Det är lika mycket som samtliga parker och all vildmark i det kontinentala USA.

Ekologiskt jordbruk är inte hälsosammare eller bättre för djuren.

Men ekologiskt jordbruk använder ju inga besprutningsmedel? Fel. Ekologiskt jordbruk får använda vilka bekämpningsmedel som helst bara de är ”naturliga”. Till dessa räknas kopparsulfat, som har orsakat leversjukdom hos vingårdsbesprutare i Frankrike. Pyretrin är ett annat ekologiskt besprutningsmedel. En studie pekar på 3,7 gångers ökning av leukemi bland jordbrukare som hanterat pyretriner jämfört med dem som inte gjort det.

Men konventionella livsmedel innehåller fler rester av bekämpningsmedel. Även om förekomsterna är mycket små, är det ändå en definitiv fördel för ekologiska livsmedel. En grov uppskattning gjord av chefen för US Food and Drug Administration’s Office of Toxicology (ungefär USA:s livsmedelsverks avdelning för toxikologi) pekar på att samtliga rester av konventionella bekämpningsmedel kan orsaka 20 extra dödsfall i cancer per år i USA.

Detta bleknar i jämförelse med den ekonomiska påverkan från ekologiskt jordbruk. Om hela USA skulle byta till ekologiskt jordbruk skulle kostnaden troligen bli runt 200 miljarder dollar årligen på grund av minskad produktivitet. Det är pengar som inte kan användas till sjukhus, åldringsvård, skolor eller infrastruktur. Sådan ekonomisk påverkan är också en fråga om liv och död. Forskning visar att om ett land blir 15 miljoner dollar fattigare, kostar det statistiskt sett ett människoliv, eftersom befolkningen har mindre pengar att lägga på hälsovård och bra mat. Det betyder att en omställning till ekologiskt jordbruk i USA skulle kosta mer än 13 000 människoliv varje år.

I allt väsentligt handlar ekologiskt jordbruk om att rika människor ska lägga lite av sitt överflöd på att känna sig goda.

Ekologiska livsmedel är ett fenomen i den rika världen med 90 procent av försäljningen i Nordamerika och Europa. Trots en femfaldig försäljningsökning under de senaste 15 åren är bara en procent av jordens åkermark ekologisk. Det beror på att nästan halva mänskligheten är beroende av livsmedel som odlas med syntetiska gödningsmedel, vilket är uteslutet enligt organiska regler.

Norman Borlaug, som fick Nobelpriset för att ha startat den gröna revolutionen, brukade påpeka att ett världsomfattande ekologiskt jordbruk skulle göra att miljarder människor blev utan mat. ”Jag ser inga två miljarder som är frivilliga till att försvinna”, sade han.

En utbredd ekologisk revolution skulle öka miljöförstöringen och minska skogarna globalt sett.

I allt väsentligt handlar ekologiskt jordbruk om att rika människor ska lägga lite av sitt överflöd på att känna sig goda. Det är varken bättre eller sämre än att spendera pengarna på semestrar, så vi bör avstå från varje antydan om högre moral. Ekologiskt jordbruk är inte hälsosammare eller bättre för djuren. Att utöka det till större skala skulle kosta hundratals miljarder kronor och döda tusentals människor.

I själva verket skulle en utbredd ekologisk revolution öka miljöförstöringen och minska skogarna globalt sett. När designern Vivienne Westwood gjorde sitt famösa uttalande att människor som inte har råd att äta ekologisk mat bör ”äta mindre” hade hon säkert de bästa intentioner. Men hon hade helt och hållet tappat kontakten med verkligheten. Resten av världen behöver mer och billigare mat. Det kan inte ekologiskt jordbruk erbjuda.

BJØRN LOMBORG är chef för Copenhagen Consensus Center och adjungerad professor vid Copenhagen Business School. ea@lomborg.com