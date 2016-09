Bistert läge för flygbolagen

Foto: Johan Nilsson/TT

Flygbolagen brukar ofta ha det tungt. Men frågan är väl om de inte just nu upplever en extra svår period.

För det har under hela sommaren duggat rapporter om ett försämrat läge som tvingar bolag efter bolag att skruva ned sina prognoser. En våg av oro blossade upp efter den brittiska folkomröstningen som slutade i att landet ska lämna EU.

Det fick bland annat Easyjet, Europas näst största lågkostnadsbolag, att slå fast att osäkerheten nu var så stor att företaget inte kunde ge någon beräkning av vilket resultat det skulle bli i år.

Men framför allt är det oron som uppstått efter alla terrorattentat och kuppförsöket i Turkiet som fått det att skaka till för många flygbolag. Två av de riktigt stora, British Airways och Lufthansa, varnade tidigt för att det nu ser klart sämre ut än tidigare.

Det verkar heller inte ha skett någon vändning den senaste tiden. För alldeles nyligen var Lufthansas koncernchef Carsten Spohr ute och pratade om att han aldrig sett någonting liknande i hela sin karriär. För att motverka det kärva läget måste Lufthansa sätta mer fart på sin omställning.

Lufthansa är ett av de flygbolag som drabbats mest av det försämrade läget. Bolaget är framför allt inriktat på att flyga långa distanser med stora flygplan och effekten blir därför tydlig när framför allt en rad asiatiska turister drar sig för att semestra i ett Europa de upplever som osäkert.

Men de kärvare tiderna märks även hos bolag som är inriktade på flygningar inom Europa. Det gäller exempelvis Ryanair, Europas största lågkostnadsbolag.

Koncernchefen Michael O'Leary uppgav nyligen att bolaget hållit uppe efterfrågan under sommaren genom att reducera priserna med 9 procent. Fast nu är den resglada semestersäsongen över och Michael O'Leary sa sig vara väldigt osäker på vad som händer under hösten och vilken effekt det kan få på bolagets helårsvinst. Om prisnedgången under andra halvan av året blir större än 10–12 procent får bolaget ändra sin vinstprognos.

I Norden är det framför allt Finnair som gett signaler om kärvare tider. För mindre än en månad sedan varnade Finnair för att marknaden försämrats och att det därför behövs ett nytt sparpaket som kan få ned kostnaderna.

SAS har däremot inte sagt mycket mer sedan senaste rapporten i början av sommaren än att trafiken varit bra med rekordmånga resande i juli. Men koncernchefen Rickard Gustafson varnade i rapporten för att kunderna inte längre är beredda att betala så mycket för biljetterna och för investerarna blir det nu intressant att i torsdagens rapport höra om trenden håller i sig.

En tröst för flygbolagen i allmänhet är väl att den viktiga grupp som reser i affärsklass ändå verkar ha fortsatt god betalningsvilja. Problemet är bara att gruppen minskar.

Det märktes för övrigt på ett lite udda sätt nyligen när det, enligt Financial Times, visade sig att British Airways halverar flygningarna som bolaget gör med ett specialinrett plan bara för affärsresenärer. Flygningarna går mellan London City airport och New York och flygs med en Airbus A318, ett förhållandevis litet plan som normalt rymmer drygt 100 passagerare.

I den här versionen av planet har det däremot inte funnits plats för fler än 32 affärsresenärer. Men det har uppenbarligen ändå inte gått att fylla planen.

SAS drabbades för övrigt av en liknande händelse efter att bolaget börjat flyga mellan Stavanger och Houston med ett plan enbart för resenärer i affärsklass. Linjen var inriktad på oljeindustrin men fick efter bara drygt ett år läggas ned förra hösten. Orsaken var att oljepriset fallit kraftigt och tvingat de som arbetade i industrin att dra ned på resandet.

