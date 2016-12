Birdiekungen Stenson vill slå fler rekord

Född: 5 april 1976

Familj: Gift med Emma, tre barn.

Bor: Orlando och Barsebäck.

Klubb: Barsebäck Golf & Country Club.

Caddie: Gareth Lord.

Meriter (i urval): Seger The Open Championship 2016, tvåa i The Open 2013 samt två tredjeplatser i PGA-mästerskapen. Totalseger FedEx Cup (PGA-touren) 2013 och Race to Dubai (Europatouren) 2013 och 2016. Silver i OS 2016. 11 segrar på Europatouren, fem på PGA-touren. Två segrar i Ryder Cup.

Världsranking: 4.