Biljonsatsning ska ge Kina renare luft

Energimyndigheten meddelar att kina satsar 3 300 miljarder kronor på förnybar energi. Det ska också skapa 13 miljoner jobb i branschen. Foto: Andy Wong/AP

– Det här handlar inte bara om att förhindra global uppvärmning, det handlar om grundläggande överlevnad, säger Kinakännaren Niklas Swanström, chef för Institutet för säkerhets- och utvecklingspolitik i Stockholm.

Kina förklarade för tre år sedan krig mot luftföroreningar, men trots en rad åtgärder för att minska utsläppen har problemen fortsatt. I december stängde myndigheterna skolor, vägar och fabriker i flera stora städer, men trots det blev firandet av det västerländska nyåret en dimmig upplevelse för miljoner kineser.

– Av Kinas 367 städer lever 80 procent inte ens upp till den interna kinesiska standarden för luftkvalitet. Det här är ett fruktansvärt stort problem, som växer exponentiellt, säger Niklas Swanström.

Den stora boven bakom utsläppen är kolkraften, som är en lika billig som smutsig energikälla. Studier har visat att luftföroreningarna orsakar runt 1,5 miljoner dödsfall per år, vilket gör dem till ett större problem än till och med rökning. De enorma miljöproblemen har även påverkat vattenförsörjningen och livsmedelsproduktionen.

– Jämför man medellivslängden så är den 5,5 år kortare i norra Kina än i södra, vilket man tror beror på föroreningarna. Miljöförstöringen har direkta ekonomiska och sociala konsekvenser och har blivit en stor fråga både i civilsamhället och för regeringen.

Smogen är också en av de bidragande orsakerna till att Kina de senaste åren blivit världens ledande investerare i grön energi. Mindre än en vecka in på 2017 meddelade landets energimyndighet (NEA) att Kina ska satsa 3 300 miljarder kronor på ren energi de kommande fem åren. Satsningarna — som inkluderar vindkraft, vattenkraft, solenergi och kärnkraft — ska enligt myndigheten skapa 13 miljoner jobb i branschen.

– Förnybar energi är idag det billigaste sättet att få ny el i världen och det kommer att bli ännu mer överlägset. Hur väl man lyckas ta de mest kostnadseffektiva förnybara systemen i bruk kommer att avgöra den ekonomiska konkurrenskraften, säger energiexperten Tomas Kåberger, som är professor vid Chalmers Tekniska Högskola.

Förnybar energi har den stora fördelen — till skillnad från fossila energikällor — att ju mer man bygger, desto billigare blir tekniken. Och det är den politiska ledningen i Kina väl medveten om, enligt Tomas Kåberger.

– Det är ingen tvekan om att de strategiska idéerna i den politiska ledningen i Kina drivits av klimat- och kostnadsskäl. Men den mest akuta drivkraften är smogproblemen, för de är hiskeliga.

Vissa bedömare anser att Trumps valseger i USA, och hans löften om att satsa på kol- och oljeindustrin, ytterligare eldat på Kinas satsningar på grön teknik.

– På samma sätt som USA dominerade olje-erans uppkomst, så är Kina på väg mot ett ohotat ledarskap i fråga om ren energi, säger Tim Buckley på den amerikanska tankesmedjan IEEFA (Institute for Energy Economics and Financial Analysis) till Financial Times.