Bilen är källan till tusentals låtar

Johnny Bond – ”Hot rod Lincoln”, 1960

Tracy Chapman – ”Fast car”, 1988

Prince – “Little red Corvette”, 1982

PJ Harvey – ”Driving”, 1993

Woody Guthrie – “Riding in my car (Car song)”, 1954 (bilden)

Rihanna – ”Shut up and drive”, 2007

Joni Mitchell – ”Car on a hill”, 1974

Wilco – “Passenger side”, 1995

The Cars – “Drive”, 1984

Rose Royce – “Car wash”, 1976

Janis Joplin – “Mercedes Benz”, 1970

Wilson Pickett - “Mustang Sally”, 1966

Willie Nelson – “On the road again”, 1980

Queen – “I’m in love with my car”, 1975

Alice Cooper – “Under my wheels”, 1971

Bruce Springsteen – ”Racing in the street”, 1978

Vince Taylor and his Playboys - ”Brand new Cadillac”, 1959

The Rolling Stones – ”Route 66”, 1964

Chuck Berry – ”Maybellene”, 1955

The Beach Boys – “Little deuce coupe”, 1963

War – ”Low rider”, 1975

Canned Heat – “On the road again”, 1967