Sveriges förre utrikesminister Carl Bildt (M) skriver på Twitter att ”den skamliga attacken” på ryske ambassadören Andrej Karlov riskerar att ytterligare förvärra situationen i såväl Turkiet som hela Mellanöstern-regionen.

Bildts tweet: The outrageous attack on the Russian ambassador to Turkey risks further inflaming the situation in both the country and the region.