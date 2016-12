Bildt: "Österrike vänder inte Europa ryggen"

That he was seen as pro-EU was evidently a clear strength for Van Bellen in Austrian election. Take note. https://t.co/ZFjC3rpX1f

Carl Bildt skriver på Twitter att Alexander Van der Bellens EU-positiva budskap sågs som en styrka av de österrikiska väljarna och uppmanar alla att ”notera” detta.

I ett annat twitterinlägg efter valresultatet konstaterar Bildt:

”Det är uppmuntrande att Österrike bestämde sig för att inte vända Europa ryggen. Bara tillsammans kan vi lyckas.”

It's encouraging that Austria decided not to turn its back against the rest of Europe. Only together can we succeed. https://t.co/P7CLS4dhrV