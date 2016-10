Bilder: Här är Volvos nya småsyskon

Foto: Geely

Hjärtklapp dunkade ut i högtalarna. Nära 200 journalister från hela världen satt på helspänn på onsdagen i Göteborg. Plötsligt dras täckelset från suven på scenen. Och där står den. En ny svenskutvecklad bil. Från ett nytt bilmärke i Geelyfamiljen, positionerat mellan billiga Geely och fina Volvo.

Den ser ut som en blandning mellan suvarna Range Rover Evoque, Porsche Macan och vilken-japan-eller-korean-som-helst. Ärligt talat: En småsnygg suv – inte mer. Men den är mer lyxig än vad vi trodde. Interiören ser i princip ut som en blåkopia på Volvos nya 90-serie. Tänk kvalitet nästan i Volvonivå, fast med en prislapp som hos en Opel.

Alain Visser, Volvos förre säljdirektör som nu är ansvarig för det nya märket står mitt på scenen vid bilen. Mitt i sorlet.

Kan den kannibalisera på Volvo?

– Nej, jag har haft månadsvisa möten med Volvo Cars vd Håkan Samuelsson och Volvo har en helt annan målgrupp. Det är en styrka att vi delar teknik.

Bredvid i trängseln stod också Håkan Samuelsson.

– Jag tycker den ser väldigt bra ut. Ett ungt dynamiskt märke och jag ser inte någon risk för konkurrens.

Så vad är nu detta? En lillebrorsa till Volvo? En upphottad kinabil för Europa?

”Link-änd-kåo”. Så ska vi uttala namnet på Lynk & Co, det helt nya bilmärket i Geelykoncernen. Den nya suven med namnet 01 ”Nollett” är den första av en hel serie bilar. Och den är livsviktig för Volvo Cars. Låt oss återkomma till det.

Bilen med sin aggressiva front snurrar sakta på scenen.

Den är utvecklad under tre år av 1 500 ingenjörer på Volvos och Geelys gemensamma utvecklingsbolag i Göteborg, CEVT, under Mats Fägerhag och designad vägg i vägg av 170 svenska designer under ledning av Andreas Nilsson. Och den är skapad för en ung stadspublik i Kina, USA och Europa.

Men ska tillverkas i Kina. Där ska den börja säljas i slutet av 2017 medan den kommer till Europa och USA först i slutet av 2018.

I Geelykoncernen finns i dag Volvo Cars, Londontaxi och bilmärket Geely Auto. Formellt blir Lynk & Co ett globalt undermärke till bilmärket Geely Auto. Så tänk på den som ett brorsbarn till Volvo Cars.

Nytt är att man ska slopa återförsäljarledet. Man köper den på nätet. Bilar kommer bara att kunna ses och provköras på några få ställen. Där räknar man med att spara 30 procent av kostnader som annars går till återförsäljarna. Men det är en intressant utveckling för kunden: Priserna blir öppna och transparenta och bilarna ska levereras hem – alldeles som blommiga klänningar från postorderfirman Ellos.

Vad är då nytt med själva bilen?

I grunden är det är en konventionell suv, riktad till yngre köpare. Men medan Volvos kärnvärde är säkerhet är kärnvärdet här uppkopplat.

– Bilen ska vara ständigt uppkopplad, inte bara via en telefon, säger Mats Fägerhag och fortsätter.

– Vi samarbetar med Ericsson om en molntjänst där all data samlas och kan användas.

Med öppen menas att man bjuder in andra bolag att utveckla appar och andra lösningar.

Det finns även planer för nya lösningar av bildelning.

– Alla köpare får en möjlighet att dela bilar med andra ägare, säger märkeschefen Alain Visser.

Han får också frågan om eventuella likheter med Qoros – ett kinesiskt bilmärke med internationell ledning och som skulle lanseras i Europa, men som floppade.

– Vi vet mycket väl varför de inte lyckades. Deras distributionsnätverk fungerade inte och de hade dyra bilar. Vår bil håller mycket hög kvalitet – och med ett lägre pris. Det enda som sammanbinder oss är en kinesisk koppling.

Det kan inte påpekas nog mycket. Bilen blir superviktig för Volvo Cars. Helt enkelt eftersom man på sikt kan slå ut utvecklingskostnaderna för Volvos mindre modeller på, lite förenklat, dubbelt så många bilar. Lynk-bilarna byggs nämligen på samma lilla plattform (kallad CMA) som Volvos nya mindre 40-serie, som lanseras nästa år.

– De får Volvos 3- och 4-cylindriga motorer där Volvo får licenspengar. Den får också en nyutvecklad automatlåda – DCT – som även den delas i koncernen. Det är enorma utvecklingskostnader vi nu kan dela, säger Håkan Samuelsson som såg nöjd ut.

Även hybrider och laddhybrider kommer att finnas, medan en ren elbil kommer något längre fram.

Bilen har utvecklats i rekordfart. Mats Fägerhag berättar om när han fick uppdraget av Li Shufu våren 2014.

– Han sade: Utveckla den på den kortaste tid du gjort, den ska hålla Volvokvalitet och till en kostnad som passar Geely.

– Jobbet har varit enormt kul, våra ägare har höga krav. Jag brukar likna det vid en blåsig regnig dag i Göteborg. Tufft, utmanande men också uppfriskande, säger Mats Fägerhag och skrattar.