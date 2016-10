Bilder från offensiven: IS kan ge upp Mosul

Irakiska anti-terrorstyrkor samlades i Irbil, norra Irak, inför offensiven som inleddes på måndagen. Foto: Khalid Mohammed/AP

Det finns ännu inga indikationer på hur lång offensiven väntas bli. I New York Times skriver man att de kurdiska styrkorna inlett strider som kan ta veckor eller månader. The Guardian skriver dock att företrädare för IS har sagt i en intervju med Wall Street Journal att det ”inte kommer bli någon stor strid i Mosul”. Enligt tidningen ska IS ha beslutat sig för att ge upp staden och dra sig tillbaka till Syrien där man istället hoppas stärka sitt fäste. Uppgifterna går dock inte att bekräfta.