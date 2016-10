Bilden som förbryllar – vad ser du?

Benen som förbryllar – är det fläckar av vit färg eller skiner benen för att de de är insmorda och ljuset reflekteras?

Bilden fick stor spridning när den lades ut av bland annat twitter-användaren @kingkayden under onsdagen, som ställde frågan om det är oljiga eller målade ben.

”Var är färgen? Jag ser bara skinande ben”, skrev en annan användare – och diskussionen var i full gång.

Tittar man noga på bilden så ser nog de allra flesta att benen har vit färg. Och har man väl insett det är det svårt att ändra ståndpunkt.

@kingkayden I can't see them shiny anymore.. https://t.co/mOQt7BrQ2o