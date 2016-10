Besvikna väljare flyr kandidaterna

– Jag gillar verkligen inte det som sker.

Chris Byars tittar med uppgiven min på sin vän Kenneth Gold som nickar instämmande. Musikern Byars, som bor i New York, har varit aktiv demokrat sedan barnsben och lojalt röstat i presidentval, mellanårsval och lokalval så länge han kan minnas. Men i år känns allt fel.

– Jag var Bernie Sanders-anhängare, jag gillade verkligen hans budskap om minskade inkomstklyftor och minskad militär dominans. Nu känner jag bara en enorm besvikelse, berättar han när vi möts i höstsolen på södra Manhattan.

Annons X

Även egenföretagaren Gold är desillusionerad. Liksom Byars lade han tid och pengar på att knacka dörr och sitta i telefonbanker för Bernie Sanders under primärvalen. Och han har fortfarande inte gett upp hoppet om att Hillary Clinton ska hoppa av och Vermontsenatorn ta hennes plats.

– Det finns en massa exempel på valfusk i primärvalen. Och i Kalifornien utsåg (nyhetsbyrån) AP Clinton till segrare dagen innan valet. De var i maskopi med hennes kampanj, hävdar han skarpt.

Gold är full av argument för varför han inte vill rösta på Hillary Clinton – från hennes koppling till militären och landets storbanker, till anklagelser om korruption och andra brott.

– Jag litar helt enkelt inte på henne, säger han.

Republikanernas Donald Trump har också avfärdats av de båda New York-borna. Och de är inte ensamma. Enligt en uppmärksammad opinionsundersökning som University of Massachusetts Lowell låtit göra för att känna på missnöjet bland väljare under 35 år uppger 53 procent att de föredrar att världen träffas av en meteor framför att Trump blir president. 34 procent säger detsamma om Hillary Clinton, och 26 procent tycker att det vore bättre att USA:s näste ledare valdes genom lottdragning. De alternativa presidentkandidaterna – Gröna partiets Jill Stein och Libertarianernas Gary Johnson – har ett gemensamt opinionsstöd på över 8 procent.

Byars och Gold har efter visst funderande valt att engagera sig för läkaren Jill Stein.

– Hon är smart och full av medkänsla. Och hennes ledarskap påminner om Martin Luther Kings och Nelson Mandelas, säger Byars.

Byars och Gold, som båda ifrågasätter USA:s tvåpartisystem, säger att det är vansinnigt att de alternativa aspiranterna inte fått vara med i valrörelsens direktsända tv-debatter.

– Folk får inte en chans att lära känna Jill Stein. Om alla som dignar under studieskulder visste att hon vill skriva av alla studielån så skulle hon vinna en storseger, säger Gold.

Men han har inte varit lika öppen med sitt stöd för Stein som han var med Bernie Sanders. Både Gold och Byars vittnar om en tuff ton på sociala medier, hur de har förlorat vänner på Facebook och hamnat i dispyter.

– Man får sig snytingar. Ibland anklagas jag för att hjälpa Trump, när folk förstår att jag inte stödjer Clinton, säger Byars.

Även på den republikanska sidan är många frustrerade över partiets presidentkandidat. Guvernörer, tidigare presidentkandidater och högt uppsatta politiker med kongressens talman Paul Ryan i spetsen, har tagit avstånd från den kontroversiella affärsmannen.

I Mineola på Long Island, en dryg timme på från Manhattan, vittnar en republikansk lärare som vill vara anonym om sin motvilja för Trump. Han planerar att rösta på ännu en alternativ kandidat; konservative Evan McMullin från Utah som tidigare bland annat varit CIA-tjänsteman och rådgivare till representanthusets utrikesutskott.

– Det sorgliga med den här valrörelsen är att viktiga frågor som Syrien, det sociala skyddsnätet, statsskulden och jobbskapande aldrig diskuteras. Vi är många som är trötta på det, säger läraren.