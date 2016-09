En fruktlös flirt i Peking, ett norskt norrsken som uppenbarar sig för sent – i ”White Sands” redogör Geoff Dyer för sina inte alltid helt lyckade ”sekulära pilgrimsresor”. Essäerna formar sig samtidigt till lärda betraktelser om konst, filosofi, kroppskultur och förgängelse.

”Var kommer vi ifrån? Vad är vi? Vart är vi på väg?” är titeln på en av Paul Gauguins mest kända målningar från åren i Franska Polynesien. När den brittiske författaren Geoff Dyer följer i konstnärens spår till Tahiti och slutstationen Hiva Oa bland Marquesasöarna, porträtteras en syfilitisk pedofil, svikare och bluffmakare som ändå hade en fantastisk känsla för färg. Gauguin ändade sina dagar på den otillgängliga ön år 1903.

Besöket skildras i den märkliga boken ”White Sands: Experiences from the outside world” (Canongate), i grunden en samling reseessäer, men lika mycket betraktelser kring bland annat konst, filo­sofi, längtan, kroppskultur, besvikelse och frågan varför vi söker oss till somliga platser och ändå ständigt längtar någon annanstans. Flera av texterna är bearbetningar av tidigare publicerade artiklar.

Geoff Dyer är en beläst och berest romanförfattare, essäist och kritiker, översatt till över tjugo språk, dock ej svenska. Han har tilldelats en rad litterära utmärkelser och är ofta ute på föredragsturnéer. Han har i brittisk press kallats ”en av våra mest originella författare”, och såvitt jag förstår består originaliteten i bland annat de tvära kasten mellan allvar och ­humor, oviljan att hålla sig inom genregränser, och blandningen av fakta, fiktion och vad som kanske kan kallas meditation. ”Allt i den här boken har hänt”, kan han skriva, ”men somligt hände bara i mitt huvud”. Man bör med andra ord inte betrakta hans reseberättelser som journalistiska vittnesbörd.

Till andra ämnen han på sitt säregna sätt har skrivit om hör fotografi, jazz, första världskriget, och hur det är att vara ”writer-in-residence” ombord på hangarfartyget USS George H W Bush. Men i Franska Polynesien är Dyer uttråkad och längtar bort eller hem. Hiva Oa är hett och händelselöst, och författaren försöker utan framgång övertala ­turistbyrån, som finansierar hans Gauguinresa, att boka om rutten till mer attraktiva destinationer som Bora Bora.

Här är han den bortskämde västerlänningen som klagar över priserna och konstaterar att det ­påstådda paradiset är en smäckig kuliss, befolkad av feta infödingar som misslyckas med att tillfredsställa turisternas förvridna förväntningar. Gnälligheten kan tyckas överraskande för att komma från en luttrad globetrotter som Dyer, å andra sidan har han ju gjort oförutsägbarheten till sitt signum.

I kverulansen liknar han kollegan Paul Theroux, som i sin bok ”The happy isles of Oceania” luftar nedsättande omdömen om söderhavsborna på ett sätt som han knappast skulle ha tillåtit sig om det gällt britter eller belgare. Kanske har det med avståndet att göra, och krocken mellan verkligheten och föreställningar sedan hundratals år marinerade i tropikromantik.

Dyer är en flitig resenär, men ofta nog är det besvikelse som väntar vid målet, som när han far till ett bottenfruset Norge tillsammans med hustrun för att äntligen få se norrsken. Fenomenet dyker upp först på hemresan, dock inte synligt från den sida av planet där Dyer sitter. Också desillusionen kan bli underhållande i händerna på någon som förstår att vaska fram de komiska kornen, men här är det nära till missödeshumor av det slag som är stapelvara i tv-komedier.

Det går igen i att han just i Den förbjudna staden i Peking som gift man inleder en, som det visar sig, fruktlös flirt med guiden Li. Man frågar sig om han skulle ha redovisat äventyret om det fullbordats, ­eller om alltsammans bara är en fantasi.

I en tidigare volym med resetema, ”Yoga for people who can’t be bothered to do it” – också den vindlande och till synes ofokuserad – skriver Dyer om hur erfarenheter från olika platser och olika tillfällen inte framträder i tidsföljd och med en sammanhängande berättelse, utan snarare avlagras som sediment i ett slags ”negativ arkeologi”. I en mening skulle alla platser vara desamma eftersom erfarenheterna från dem samlats hos en och samma person som i sin tur är summan av allt det som hände eller inte hände på dessa platser.

Jag är inte säker på att jag förstår det drömska resonemanget. Styckevis kan Dyers betraktelser framstå som pretentiöst snömos, men kanske odlar han sin uttalade opålitlighet och driver med läsaren, eller så raljerar han med det falska djupsinne som inte är ovanligt i genren. Menar han allvar borde han försöka bena ut sina funderingar. Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta, för att tala med Tegnér.

Välvilligt tolkat vill Dyer säga något om att det är enskilda händelser, incidenter vi upplevt, som lagras i minnet snarare än de prakt- eller betydelsefulla platser vi dras till som resenärer. Samtidigt är just platsen central i ”White Sands”, särskilt i form av stora friluftsinstallationer.

Dyers bok om D H Lawrence blev ­också en skildring av hur motigt det var att skriva den och fick titeln ”Out of sheer rage”. I exil efter första världskriget begrundade Lawrence somliga platsers mystiska laddning, och i ”White Sands” följer Dyer honom i spåren till New Mexico där han omtumlad beskriver Walter De Marias utomhusinstallation ”The lightning field” från 1977. Den består av 400 stålstolpar arrangerade över en kvadratkilometer i ödemarken. Dyer undrar hur en annan civilisation skulle tolka denna ansamling av pålar om de kom hit sedan mänskligheten gjort sorti. Vad skulle platsen be­tyda för dem? Vad säger den oss egentligen idag?

”Vad är skillnaden mellan att åka till Tahiti och att inte åka?”, frågar Dyer i Gauguinkapitlet, och svarar själv att ”det är möjligt att åka till Tahiti utan att se platsen”.

Det är ökenområdet White Sands just i New Mexico som har givit boken dess namn. Det är ett landskap med förrädiska dyner, bländande vita på grund av halten gipskristaller i sanden. Denna vackra men människofientliga trakt hyser bland annat White Sands Missile Range, där USA provsprängde den första atombomben 1945, men har också varit spelplats för åtskilliga västernfilmer, som till exempel ”Häng dom högt”, Clint Eastwoods första efter ”dollartrilogin” i Sergio Leones regi. Detta nämner inte Dyer, utan skildrar hur han och hustrun tar upp en liftare som de senare lämnar åt sitt öde vid en bensinstation och smiter sedan de sett en skylt som varnar för att det kan finnas förrymda fångar i trakten.

Anekdoten förefaller malplacerad i sammanhanget, men är väl bara ett uttryck för det Dyer talade om i en intervju, att han i sin karriär ”har undvikit fokusering, specialisering eller kontinuitet utom det som dikterats av min lust att skriva om vadhelst som jag råkat bli intresserad av”. Han tvekar inte att kombinera konst- eller musikkritik med händelser ur levande livet, och han motsätter sig starkt synen på romanskrivande som ett bevis för att man är en ”riktig” författare. I stället borde faktakonstverk – ”nonfiction works of art” – bedömas ­efter samma kriterier som romaner.

Ett annat utomhuskonstverk som tilldrar sig Dyers intresse är Robert Smithsons ”Spiral jetty” i Utah, där han frågar sig om någon skulle göra sig omaket att söka upp det om det inte vore så besvärligt.

Mest utrymme ägnar Dyer Watts towers i Los Angeles, en rad upp till trettio meter höga konstruktioner som Simon Rodia under mer än tre decennier uppförde på sin bakgård. Dessa till synes Gaudí-inspirerade spiror skapade han av vad han hittade eller hade råd att införskaffa: armeringsjärn, murbruk och allsköns skrot och skärvor. Efter kontroverser kring tornen och hot om rivning upptas de numera på flera förteckningar över bemärkta och skyddade konstverk och landmärken, både ­lokalt och federalt.

Dyer besöker installationen sedan han och ­hustrun flyttat till Los Angeles. Här går en av deras ”pilgrimsfärder” till det hus som Theodor Adorno bodde i sedan han flytt Nazityskland 1938 och sökt sig till Kalifornien. Att så många intellektuella tungviktare drogs till det i många stycken brackiga och vulgära Los Angeles, som Raymond Chandler ansåg hade lika mycket personlighet som en pappersmugg, kan tyckas förvånande. Adorno var en intellektuell strandad i en kultur för vilken han inte alls var lämpad, i ett land som inte hade producerat ­något annat än ”bilar och kylskåp”, som han skrev.

När Dyer först började läsa filosofen och musikforskaren ”Teddy” var det för att han ville ”vara en sådan som läste Adorno”, en krävande aktivitet som skulle sätta honom vid sidan av och över mer konventionella författare. Idag har han uppenbarligen satt sig in i Adornos författarskap och teorier, och han skriver också om Thomas Mann och Bertolt Brecht med samma lediga respektlöshet som han i nästa andetag avhandlar jazzmusik och sin smak för flottiga munkar.

För ett par år sedan drabbades Dyer av en ”godartad” stroke vid bara 55 års ålder, något som han ägnar ett kapitel i ”White Sands”. Först kan man undra vad det har i sammanhanget att göra, men det gäller förstås tiden, vad som är flyktigt och vad som består, just som de stora friluftsinstallationerna inte bara handlar om format och plats, utan också om tid. Hur länge kommer de att bli betraktade och begrundade? På vilket sätt gör vi avtryck?

Dyer betecknar ofta sina utfärder som ett slags pilgrimsresor, och ser skillnaden mellan en religiös och en sekulär resa som att den senare alltid kan sluta i besvikelse. Men förmågan att känna besvikelse är också ett bevis för ett levande hopp och hur mycket man fortfarande förväntar sig av världen. Han skriver att den dag han inte längre förmår bli besviken kan han lika gärna vara död.

Han visar på alternativa sätt att förhålla sig till resan och till de platser vi besöker. Men de inledande frågorna återstår, naturligtvis: Var kommer vi ifrån? Vad är vi? Vart är vi på väg?