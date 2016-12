Berlins nya storflygplats försenas ytterligare

Arkivbild. Foto: Gero Breloer/AP

På grund av olika tekniska problem har invigningen skjutits upp flera gånger, senast till 2017. Mühlenfeld säger till tidningen att inget formellt beslut om ytterligare en uppskjutning ännu har tagits, men att det fortfarande krävs mycket arbete innan man kan öppna.

– Jag vill inte sticka under stol med att det fortfarande finns risker. Chansen att vi öppnar under 2017 är mycket små just nu, säger han till tidningen.

