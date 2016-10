Berlin och New York försöker sänka Airbnb

Airbnb hotar med stämning i New York

Foto: Julio Cortez/AP

I New York där det finns runt 50 000 lägenheter för uthyrning via bostadsdelningstjänsten har man beslutat att skärpa reglerna. Den som hyr ut hela sin lägenhet under kortare tid än 30 dagar riskerar böter på upp till motsvarande 70 000 kronor. Airbnb har svarat med ett hot om att stämma delstatsmyndigheten.

Uthyrarna verkar dock inte ha blivit skrämda av hotet om höjda böter. En snabb koll på sajten visar att det, för den som vill hyra en hel bostad i New York under fyra dagar i mitten av januari har över 300 bostäder att välja mellan.

Att hyra ut sin lägenhet under kortare tid har varit förbjudet sedan 2010 men ingen har riktigt brytt sig. Hotellnäringen i New York har varit en stark röst för att få stopp på Airbnb men sajten har också kritiserats för att driva upp bostadspriserna i och med att många lägenheter används endast för uthyrning till turister och därmed inte kommer ut på bostadsmarknaden. Som en lösning på det problemet har Airbnb föreslagit att införa en regel i New York att varje uthyrare bara får hyra ut en bostad.