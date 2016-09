Bergmanfestivalen är nästan över. Bara några enstaka gästföreställningar återstår, plus alla Dramatenuppsättningar som kommer att fortsätta att spelas under hösten. Projektet har tveklöst varit en stor framgång: konstnärligt och publikt. Dramatenchefen Eirik Stubø har, med erfarenhet från Ibsenfestivalen på norska Nationalheatret och samman med projektledaren Ulrika Josephsson, arbetat upp en fin energi och febrig iver efter nya upplevelser – just det som kännetecknar en lyckad festival, oavsett kategori. Man har förtydligat vilken tradition och formmässig grund Dramaten står på, och definierat sig och sin publik. Vilket är en nödvändighet idag när all konst har svårt att nå sina avnämargrupper, och göra dem trofasta.

Några gästspel har varit mer än vanligt starka. Som Jan Bosses tolkning av ”Höstsonaten” från Deutsches Theater, Berlin. Historien är välkänd: en kvinnlig konsertpianist besöker sin dotter och anklagas för att ha förstört en rad liv. Bosses genidrag är att han rent kostymmässigt för tillbaka skeendet till det förra sekelskiftet, till Ibsen- och Strindbergland. Han visar effektivt vilken utsökt kompilatör Bergman var, hur han bygger på ”Lille Eyolf”, ”Pelikanen” och kanhända framför allt på ”Måsen” när han skildrar denna tragedi om konflikten mellan familjeband och konstnärskap.

Bosses tolkning bygger, förstås, på en tysk teatertradition där spelet drar mot det rakt expressionistiska. Det är vänt utåt, inte inåt – och erövrar en energi som alltför ofta saknas hos en svensk skådespelarkår som ännu bygger försiktiga bågar av stillsam psykologisk realism. ”Höstsonaten” är en storskalig, välspelad iscensättning som vänder bort blicken från det alltför biografiska, det som förminskar istället för förstorar.

”Enskilda samtal” från norska Nationaltheatret fastnar inte heller vid det privata även om stycket ju skildrar föräldrarna Erik och Karin Bergman, men också är ett självporträtt av sonen Ingmar själv. Mot en fond av moln, som ett målat kyrktak, utspelas denna äktenskapstragedi med just det religiösa som bakgrund. Liv Ullmann har regisserat och undviker skickligt det alltför personliga. Istället visar hon hur två individer sprattlar i ett nät av lutheranska abstraktioner som Sanning och Tro. Iscensättningen är behärskad, återhållsam och håller elegant fram rollerna, deras självbedrägerier, skyddsmekanismer och livslögner. Pappa Erik, prästen – här kallad Henrik – är den som kommer bäst ut på slutet, eftersom pjäsen visar och stryker under hur Karin – här kallad Anna – tvångsmässigt ljuger och manipulerar. Det är en stilla, mycket skandinavisk iscensättning.

Trots vissa farhågor lyckas Eirik Stubø med konststycket att skapa engagemang, också inom huset. Han elektrifierar Dramaten med bergmanska dämoner och sätter samtidigt nationalscenen på gästspelskartan och skapar internationell uppmärksamhet. Så ska en dramatisk slipsten dras.