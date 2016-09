Berglund hjälte efter tuff start

Berglund kom in som sista spelare i truppen sedan Rickard Rakell drabbats av magproblem under träningslägret inför World Cup. De två första matcherna fick han se från läktarplats, men när Mikael Backlund skadades i matchen mot Finland fick Berglund hoppa in.

Det blev en chockupplevelse i början då svenskarna blev frånåkta och utspelade av det nordamerikanska talanglaget.

– Det var svårt att komma in och spela sin första match mot ett så bra lag och i så högt tempo, sade Berglund som var inne på två av Nordamerikas tre första mål.

– De kom ut väldigt starkt, det hade vi pratat om också, men det var några misstag här och där och de fick starten de ville. Men vi är en så pass bra grupp och lugnet som är inom laget hjälper verkligen. Det är ingen som stressar upp sig, det är fortfarande väldigt positivt. Det är otroligt viktigt när man åker på lite motgångar, sade Berglund.

Tre Kronor behövde en poäng för att säkra förstaplatsen i gruppen och en semifinalplats. Den kom på en styrning från Berglund efter 6.50 av tredje perioden sedan Erik Karlsson skjutit och Gabriel Landeskog skymt talanglagets målvakt John Gibson.

– Vi hade bra ingång i zon och fick lite tryck. Carl (Söderberg) fick pucken och la den upp mot Erik som fick lite tid, så jag tog mig upp mot slottet. Jag vet ju att Erik är så skicklig och hade blicken uppe för ett eventuellt skottpass och han satte den rakt på mitt blad, sade han.

Då hade Berglund redan visat vad som var på gång, minuterna innan fick han ett liknande läge som Gibson klarade.

– Ja, det var samma spel, men jag kom för nära målvakten, sade han.

Och en tuff start slutade i glädje för Berglund.