Bengt Sjöberg har avlidit – gav miljarder till forskning

Bengt Sjöberg. Foto: Lars Pehrson

Bengt Sjöberg donerade 2 miljarder kronor till forskning kring cancer under 2016, med ambitionen att dela ut ett årligt pris.

– Först och främst vill jag hjälpa cancerpatienter i Sverige. Jag vill se att man inriktar sig på just cancer eftersom cancer har blivit en folksjukdom, sade Bengt Sjöberg till SvD Näringsliv i maj 2016.

Priset delas ut av Sjöbergstiftelsen och uppgår till 8 miljoner kronor. Utöver detta var förhoppningen att stiftelsen skulle dela ut 60–70 miljoner per år till forskning. Sjöberg hade vid tidpunkten för donationen insjuknat i lungcancer och fått en dyster prognos av läkarna.

Annons X

– Det är en långt framskriden cancer och då är oddsen ganska dåliga. Det var min cancerläkare i Hongkong som sa: Mr Sjöberg, we don’t have a cure for you, berättade han för SvD Näringsliv.

Bengt Sjöberg tjänade sin förmögenhet till stor del på investeringar i APC Group, ett företag som hade utvecklats från transportföretaget ASG:s verksamhet i fjärran östern.