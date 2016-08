Friedrich Nietzsche skrev att det är ett tecken på högkultur att man har förmågan att uthärda motsägelser. Men han skrev ganska mycket tokigt. Med hans mått mätt är Sverige dock en enastående högkultur. Å ena sidan slår FN:s barnkonvention, som regeringen vill göra till svensk lag, fast att barn har rätt till båda sina föräldrar. Å andra sidan har riksdagen beslutat om att singelkvinnor ska få rätt till assisterad befruktning sedan 1 april i år.

I våras dömdes en man av Svea hovrätt till faderskap för en 3-årig pojke. Tester från Rättsmedicinalverket visar att han med 99,999 procents sannolikhet är barnets far. Mamman till barnet hittade hans sperma via nätet. Överenskommelsen vid donationen var att han varken skulle ha några skyldigheter eller rättigheter till barnet. Men enligt svensk lag saknar det betydelse om en kvinna blir gravid genom ”heminsemination” eller en dansk ”spermaklinik”. Domen slår fast att barnet har rätt till två föräldrar och att mannen därför är underhållsskyldig. Men hade modern blivit inseminerad på en svensk klinik hade barnet inte alls haft denna rätt och mannen sluppit betala underhåll. Så domen säger egentligen mot sig själv: barn har rätt till två föräldrar, förutom om inseminationen sanktioneras av landstinget. Bara svenska kliniker kan alltså upphäva faderskap.

Men om en kvinna har möjlighet att skaffa ett barn helt på egen hand, borde inte en man då ha rätten att göra juridisk abort på ett ännu ofött barn? Det föreslog Liberala ungdomsförbundet Väst (vilka annars?) i mars i år. Såhär sade Marcus Nilsen, ordförande i lokalföreningen, till Borås tidning: ”En juridisk abort innebär att man frånsäger sig faderskapet. Vi tycker det är viktigt att belysa att det finns en ojämlikhet mellan parterna vid en graviditet.”

Annons X

Kanske var LUF Väst inspirerade av ett fall som var uppe i högsta domstolen ett halvår innan de gjorde sitt utspel. Ett gift par kom överens om att kvinnan skulle genomgå provrörsbefruktning i ett annat land. Men kvinnan tog emot två embryon, trots att mannen endast gått med på ett. När det föddes tvillingar ville mannen därför upphäva sitt faderskap. Högsta domstolen slog dock fast att faderskapet till båda barnen består. HD menade att barnens intresse av att ha en fader väger tyngre än mannens ovilja av att bli pappa till tvillingar.

– Man har resonerat på ett tydligt sätt och framhållit barnets intresse av faderskap, kommenterade familjerättsjuristen Sophie Palmgren Paulsson domen till TT.

Inga fäder i sikte. Foto: Hasse Holmberg / TT / TT NYHETSBYRÅN

Ett annat äldre fall gällde en man som donerat sperma till ett lesbiskt par. Men när de separerade krävde modern underhållsstöd till de tre barnen av mannen, vilket Högsta domstolen gav henne rätt i. Det biologiska faderskapet ansågs trumfa överenskommelsen mellan mannen och paret. Av dessa domar att döma verkar inte juridisk abort bli tillåtet inom överskådlig framtid. Samtidigt är det svårt att motivera detta eftersom det nu är lagligt med singelinsemination. Svenska kliniker avskaffar samma faderskap som svenska domstolar dömer män till.

Det rimliga är förstås att män tar ansvar för de barn de sätter till världen. Problemet i vårt samhälle är knappast att barn har alldeles för närvarande fäder. Barnets rätt till båda föräldrarna bör i varje läge trumfa en förälders vilja att smita. Som Sanna Rayman skrev på denna ledarsida: ”Statens plikt är att företräda barnets rättigheter, inte att inskränka dem” (20/8 −2014). För att uttrycka sig så att smitare förstår: If you can't do the time, don't do the crime.

Men barnets behov av fäder får också implikationer för singelinseminationer. Att föräldrar separerar är en sak. Det sker efter ett försök att bilda familj. Men att på förhand utesluta fadern, oavsett hur det sker, kränker barnets rättigheter. Det borde inte vara lagligt, oavsett om det är en kvinna eller en man som vill ha barnet för sig själv.