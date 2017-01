Under president Reagan klubbades The Paperwork Reduction Act och inrättades ett litet kostnadsbesparande kansli i Vita huset. Foto: Dennis Cook / TT / NTB Scanpix

Nu stärker vi den svenska modellen! Så hette det när de nya reglerna presenterades. Och visst, om man med den svenska modellen menar onödig byråkrati, överdriven kontroll och allmän misstänksamhet mot företagande, så har civilminister Ardalan Shekarabi (S) verkligen lyckats i sitt uppsåt.

Vid årsskiftet trädde nya regler för offentlig upphandling i kraft. De innebär att myndigheter, innan kontrakt tilldelas, alltid ska kontrollera att leverantörer inte tidigare har gjort sig skyldig till brottslighet. Det kan låta lovvärt, men betyder att utdrag ur belastningsregistret måste begäras in i varje enskild upphandling, avseende alla personer som är företrädare för företaget. Det gäller vd, det gäller styrelseledamöter och det gäller särskilda firmatecknare, som alla själva måste begära ut sitt utdrag från polisen. För större företag kan det röra hundratalet personer.

Varje år upphandlar det offentliga Sverige tjänster och varor för 600 miljarder kronor. Det kommer alltså att bli en hel del pappersarbete när man ska kontrollera samtliga företag, för att få stopp för det mycket lilla antal som ägnar sig åt terrorbrott, barnarbete eller ingår i kriminella organisationer.

Annons X

Det var redan möjligt för myndigheter att begära in utdrag ur belastningsregistret, om de fann anledning till det. Ändå införs denna massiva byråkrati. Hur kan det bli så?

Häromveckan gästades Sverige av Cass Sunstein. Nej, det är inte, som man kan tro när man hör namnet, en okänd femte medlem av The Mamas and Papas. Cass Sunstein är professor vid Harvard, i juridik och statsvetenskap. Mest känd är han kanske för att med beteendeekonomen Richard Thaler ha populariserat begreppet nudging, det vill säga åtgärder som gör det enklare att välja ”rätt”.

Sunstein var också under tre år chef för Office of Information and Regulatory Affairs (OIRA), den enhet i Vita huset som granskar och hjälper till att utforma nya regler och förordningar för att de ska bli ekonomiskt effektiva. OIRA inrättades 1980 under president Ronald Reagan, genom att kongressen antog The Paperwork Reduction Act, och har sedan dess besparat amerikanerna enorma belopp. Varje ny federal regel måste först gå genom OIRA, där den utsätts för en samhällsnyttoanalys med kostnader vägda mot fördelar. Resultatet blir smartare regler och kanske framför allt färre regler.

Sverige har förstås inget motsvarande organ. Man kunde i och för sig ana en baktanke med att Sunstein bjudits till Sverige av Näringslivets regelnämnd i samarbete med Entreprenörskapsforum. Men ett svenskt OIRA tycks avlägset.

Att utvärdera policy utifrån ekonomisk synvinkel har snarast betraktats som tvivelaktigt. 1981 inrättade den dåvarande borgerliga regeringen Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO), som ett slags tankesmedja under finansdepartementet. Den lades ner 2003, av en socialdemokratisk regering. Några år senare blev det borgerlig regering igen, varför ESO återuppstod 2007. Vi får väl se hur länge den får vara kvar den här gången.

Före jul lanserade ESO en rapport om just nudging, och om de tänkbara vinsterna med sådana beteendeinsatser i svensk politik. Man ska vara försiktig med denna typ av paternalistiska åtgärder. De är försåtliga. Det går att föreställa sig dem i händerna på en mindre välvillig regim. Men att systematiskt väga nytta mot kostnader vore rimligt.

Cass Sunstein menade vid sitt föredrag i Stockholm att det blygsamma OIRA-kontoret, med runt 45 anställda, under åren har sparat över 250 miljarder dollar åt skattebetalarna. En gissning är att Sunstein inte hade gett tummen upp åt det nya svenska upphandlingsregelverket.

Här påstår vi i stället att vi stärker den svenska modellen, med ökad kontroll av laglydiga, mer pappersarbete och större byråkrati.