Den ofta svartsynte Samuel Beckett var inte främmande för Paris ­glada krogliv, och han tittade gärna på matcherna mellan Björn Borg och John McEnroe. Det är några av många inblickar som erbjuds ­genom de nu utgivna brev som han skrev mot slutet av sitt liv.

Samuel Beckett (1906–1989) tilldelades Nobelpriset i litteratur 1969, men kom inte till Stockholm för att ta emot det. Foto: IBL

”What is it all about in the end, for us all, from the cry go, but get it over?” Vad handlar det till slut egentligen om från allra första början, för oss alla, annat än om att bli klar med det? Med ”det” ­syftas på livet. Samuel Beckett skrev dessa rader i ett brev till någon som förlorat en vän. Denna över­tygelse om att bli klar med livet – ”get it over” – går som en av många röda trådar genom Becketts brev ändå från början fram till hans död i december 1989.

Den fjärde volymen av ”The letters of Samuel Beckett” (Cambridge University Press), som täcker åren 1966–1989, avslutar detta märkliga och mäktiga projekt. Att Beckett, den mest privata av författare, skulle acceptera en utgåva av sina brev är vid första anblick förvånande. När denna volym börjar i mitten av 60-talet är Beckett en uppburen och världsberömd författare. Motvilligt ger han tillstånd till att ge ut breven, men bara de brev som har direkt beröring med hans författarskap. Men ett sådant tillstånd kan förstås tolkas lite hursomhelst. Någon samlad utgåva är det inte frågan om; denna volym omfattar endast en dryg tiondel av Becketts brev från de aktuella åren.

Beckett insåg att det var lönlöst att stå emot ­omvärldens intresse. När en forskare ville skriva vad som skulle bli den första biografin över honom sa han att han varken tänkte hjälpa eller stjälpa. Hans vänner fick själva välja hur de ville ställa sig. Han förklarade att han inte tänkte läsa det färdiga resultatet. Han kunde inte förstå varför hans liv skulle vara av allmänt intresse. ”Mina relationer till mina vänner har ingen något att göra med. Jag har inget att säga om mitt verk. Tänk noga innan du tar dig an en sådan otacksam uppgift”, skrev han till den förhoppningsfulla biografen.

När kritiker och litteraturvetare från när och fjärran vill veta mer om biografiska detaljer ger han trots allt ibland lite motvilligt ett kortfattat svar men aldrig någonsin när det gäller tolkningen av verket. Där är han tyst: ”Jag saknar ord när det ­gäller mina egna arbeten.” När en amerikansk forskare undrar om han blivit influerad av Wittgenstein svarar han: ”Nej, jag fick inget från W. I själva verket börjar jag undra om jag någonsin fick något av ­någon, så dum var jag.” Om någon författare alls har påverkat honom, låt vara på komplicerade ­vägar, så är det Dante vars namn ofta dyker upp i denna volym. Beckett tolkar aldrig sitt eget verk. Han skriver för att han tidigt i livet insåg att han inte var kapabel till något annat än att skriva. Som ­universitetslärare passade han inte. Ett par gånger säger han att det hade varit klokare om han hade följt sin fars råd och börjat arbeta på Guinness bryggeri i Dublin.

Beckett framställs ofta som en stor pessimist, ett slags litteraturens Job, en sentida släkting till Pascal. Mycket i hans verk stödjer en sådan läsning, men han trivdes i goda vänners lag. Han höll gärna till på Paris kaféer och restauranger till sent in på natten. En stillsam kväll var en sådan där han följande dags morgon kunde komma ihåg var han hade parkerat sin bil. Whisky och tobak var betydande glädjekällor.

1966 hade Beckett blivit tidens ledande dramatiker. Mycket, för många läsare kanske alltför mycket, av dessa brev ägnas uppsättningar av hans dramatik runtom i världen. Han åker företrädesvis till Tyskland och England för att övervaka regin och valet av skådespelare. Teaterfolket verkar förstå honom bättre än litteraturexperterna som ofta vill visa hur skarpsinniga och lärda de själva är. De skickar honom gärna sina böcker. Av sina tyska medarbetare får han en bokgåva. Inget pretentiöst utan boxaren Max Schmelings självbiografi som han läser med stort nöje. Sport intresserade honom livet ut – han nämner att han tittar på matcherna mellan Björn Borg och John McEnroe.

När det handlar om teater är han noggrann, på gränsen till pedantisk. Scenbilden ska se ut just så, rekvisita på scenen ska se ut på ett bestämt sätt, skådespelarnas tonfall är viktigt, de måste tala med en precis rytm, deras steglängd måste noga kalibreras och så vidare. Snart kom Beckett att omge sig med en liten, utvald grupp som han kunde lita på och som rätt förstod hans intentioner. I denna ­volym tillkommer den engelska skådespelerskan Billie Whitelaw som blir en stor favorit och första val när det gäller de stora kvinnliga rollerna i ­Becketts sena oeuvre.

Beckett håller sig borta från den litterära världen. Tidens stora franska författare nämns sällan och då ytterst knapphändigt. Av litterära gräl och den nya romanen märks mycket lite. Han gillar sin vän Robert Pingets romaner och tackar artigt när E M Cioran skickar honom sina pessimistiska och misantropiska betraktelser över det mänskliga eländet. Också Cioran är känd för sin svartsyn men det är en avgrund som skiljer dem. Beckett hade inga filosofiska syften, han skildrar en egen värld som blir allmängiltig just därför att skildringen ­djupast sett är så anspråkslös. Beckett talar aldrig på någon annans än sina egna vägnar. Hos Cioran finns en närmast teatralisk pessimism med ofta ganska lättköpta metafysiska pretentioner. Cioran koketterar med sin svartsyn. Mycket kan man säga om Beckett, men kokett var han inte.

Beckett var en generös vän som alltid var redo att hjälpa. När han fick höra att Djuna Barnes hade det knapert skickade han henne ett par tusen dollar. Han visste själv hur det var att leva under små omständigheter. Nu tjänade han riktigt bra och kunde välja och vraka mellan an­buden. Och vrakade gjorde han. Han förbjöd varje uppsättning i Sydafrika inför en segregerad publik. Att låta kvinnor gestalta roller skrivna för män var inte heller något han vanligen gillade. Kanske hade han inte förstått att könet bara är en social ­konstruktion – halvdöd vit man som han var enligt dagens gängse vokabulär.

Så inträffade det som han länge fruktat. Han tilldelades Nobelpriset i litteratur 1969. Det var främst all publicitet kring priset som skrämde slag på honom. Lyckligtvis befann han sig i Tunisien när han fick beskedet och kunde, ofta med lokalbefolkningens hjälp, hålla närgångna journalister på avstånd. Ändå hotade publiciteten att bli honom övermäktig. All tid tycktes gå åt till att svara på brev och säga nej till intervjuer. Genom priset blev han en officiell person, en roll som han aldrig önskade och förstod att han var oförmögen att spela. Han tackar Svenska Akademien för den stora äran men förklarar att han inte kan närvara vid utdelningen av priset. Till Stockholm skickar han i stället sin trogne vän och förläggare Jérôme Lindon. Senare skriver han: ”Min enda önskan är att i veckor sitta och betrakta min gamla vän, tomrummet [empty space].” Det gjorde han helst i sin lantliga tillflykt i Ussy utanför Paris, men hans tillvaro där hotades av inbrott och av byggandet av ny motorväg.

De stora, mest kända verken är redan skrivna när denna volym börjar. Han fortsätter ändå att utforska ett språk som ligger allt närmare tystnaden och den totala negationen. Ofta skriver han på franska som han sedan med stor möda översätter till engelska. Men så länge en röst fortfarande talar finns det möjlighet att ytterligare reducera verket i stycken som får ”I väntan på Godot”, ”Slutspel” och ”Lyckliga dagar” att framstå som närmast sprudlande och jovialiska. Han talar om sitt författarskap inte som ett verk under utveckling utan som ett verk under avveckling.

Beckett är 63 år när detta fjärde band av breven börjar. Mycket handlar om död och sjukdom. Han beskriver hur hans tänder ramlar ut, hur synen försämras (något som han lyckades korrigera med två operationer), hur det blir svårare att gå. Krämporna tilltar men han beskriver dem utan tillstymmelse till självömkan, snarare med en bister, närmast stoisk humor.

Mot slutet handlar det mycket om vänner som blir sjuka och försvinner. När en släkting förlorat sin make skriver han: ”Det kommer inte att dröja länge förrän du gör ensamheten till en vän om du inte springer bort från den. Men jag har inte mer vishet i mig än en mus… Det tjänar inget till att fortsätta prata om smärta & död, det verkar finnas väldigt lite kvar ju längre vi kommer och vi vet vem som ska avundas.”

Beckett, för mig den sista riktigt stora författaren, var en stor humorist, inte bara en modern tragöd. Man kan inte läsa hans romaner utan att se det komiska. Men framför allt var han en språklig mästare: stycken ur hans verk och från dessa brev låter sig läsas som om vore det poesi av yppersta klass med ett alldeles eget tonfall.

Den som har unnat sig nöjet att ta sig igenom dessa fyra volymer tycker sig efter ett tag samtala med en bekant, nästan en vän. De ger oss mycket mer än bara det som handlar om verket. Den som vill veta mer kan läsa James Knowlsons ”Damned to fame” (1996) som är standardbiografin.

Utgivarna förtjänar alla upptänkliga lovord. Under många år har de samlat brev och gjort sitt bästa för att tyda författarens svårdechiffrerade handstil. De har försett varje brev med förklarande noter som sätter in det i dess biografiska sammanhang. Deras omsorg har gjort att denna omfattande korrespondens nu är en viktig del av verket.

I tider där mycket av litteraturvetenskaplig forskning känns både trivial och ganska meningslös – som till exempel ytterligare en avhandling om typ Wittgensteins eller Chomskys inflytande på Beckett – är detta oglamorösa kommenterande av den store mannens brev ganska heroiskt.

För de flesta läsare är fyra volymer för mycket. Det vore en välgärning att samla det bästa ur dessa fyra i en volym. Becketts brev är alldeles för bra och underhållande för att samla damm på universitetsbibliotek.