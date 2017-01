Beatles-trummor auktioneras ut. Arkivbild.

Trummorna auktioneras ut av auktionshuset Nate D. Sanders och sista dagen att lägga bud är torsdag.

Minimibudet är satt till motsvarande 666 000 kronor, skriver New York Post. Köparen bör dock inte ha trummisen Ringo Starr som favoritmedlem i Beatles, eftersom han var tillfälligt ersatt när "Love me do" spelades in. Trummorna spelades således av studiomusikern Andy White. "Love me do" blev Beatles första stora hit i USA.