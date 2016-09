I juli avböjde Monsanto – världsledande tillverkare av gödsel, besprutningsmedel och utsäde – ett jättebud på 64 miljarder dollar (motsvarande nästan 549 miljarder kronor) men sade sig vara redo för fortsatta samtal. Då hade Bayer försökt flirta in sig genom att höja budet med 3 dollar per aktie till 125 dollar per aktie.

Förutom ägandet i sig räknar Bayerledningen med att nå stordriftfördelar från affären på omkring 1,5 miljarder dollar årligen.