Zygmunt Bauman

Jag minns pipan. Och det vita otyglade hårsvallet, som han lät växa oberoende av ålder eller ställning. När det nu meddelas att Zygmunt Bauman avlidit är det de första bilderna som kommer för mig. Ja, bilden av en obstinat pojkspoling i 90-årsåldern.

Pipan var inte bara ett uttryck för ett långvarigt rökberoende, utan också för frihet och viljestyrka. Därför sa han inte utan stolthet när jag intervjuade honom 2011: ”I år firar jag att det är 70 år sedan jag rökte min första cigarett.”

För det var nog så att när samhället med både empiri och vetenskapens hjälp gick åt ett håll, gick Bauman åt det andra. Så han höll fast vid sin omfattande rökning. Dumdristigt, kanske. Men det fanns ett drag av anarkistisk motvallskäring hos den store sociologen. När alla tittade åt ett håll funderade han på sprickorna i synfältet. Kanske var det också en del av hemligheten bakom hans banbrytande forskning och idéer: han tänkte fritt om kanske inte alltid rätt. För idéerna måste prövas, omvärderas och prövas på nytt.

Zygmunt Bauman upphörde aldrig att tänka och i slutet av denna månad är han återigen aktuell med en bok, ”Retropia”, som av förhandsreklamen att döma kan ge oss inblickar i och förklaringar till den skeva idévärld som nu framgångsrikt exploateras av politiska demagoger. Det var också temat som Bauman uppehöll sig vid när han en sista gång framträdde i Sverige förra året.

Bauman är ju en av de mest inflytelserika sociologerna under senare delen av 1900-talet och har gett innehåll till en uppsjö av begrepp som i dag ingår i den gängse vokabulären: moderniteten, postmoderniteten, den flytande moderna världen och det allra senaste: prekariatet, om den stora grupp av människor från olika samhällsskikt som upplever sin samhälleliga situation som synnerligen osäker.

Den bok som kanske mer än andra ”skapade” Bauman var ”Modernity and the Holocaust” där han tar forskningen kring och förståelsen av Förintelsen ett steg vidare. Han smälter ihop den ondskefulla utmönstringen och mördandet av den judiska befolkningen med det moderna industrisamhällets utveckling under början av 1900-talet. Förintelsen var en del av ett modernt högtstående samhälle som också befann sig på höjden av det mänskliga och kulturella. Just därför är Förintelsen, menade han, ett problem som har sin grund i ett modernt samhälle och en modern civilisation. Därför måste vi, även om Förintelsen är en unik händelse, infoga den i våra teorier om moderniteten och civilisationsprocessen.

Boken utkom 1989 och är kanske än mer aktuell idag som karta och orienteringspunkt i ett samhälle som på många sätt böjer sig i en båge bakåt till tiden efter första världskriget.

Men Bauman stannade inte i Förintelsediskursen utan fortsatte sina studier av moderniteten och de samhälleliga problem som uppstod i dess kategoriska förvandling av våra samhällen. Där politiker, företagsledare, ekonomer och teknologer bara kunde rusa vidare med himlen som gräns stannade han upp och reflekterade över effekterna och hur sociala mönster och beteenden förändrades. Trots att hans forskning kastar djupa skuggor över människan och våra beteenden ville han inte kalla sig pessimist utan svarade på min fråga:

”Du känner till definitionen av optimist och pessimist? Optimisten är en person som tror att denna värld är den bästa av världar och pessimisten misstänker att optimisten kan ha rätt. Men det finns en tredje kategori och jag vill bli klassificerad i den. Människor som hoppas.”