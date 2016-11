Nyöppningen inträffar en dag före årsdagen av terrorattentaten i Paris 2015, då 130 människor dödades och fler än 350 skadades i en rad IS-attacker på olika håll i Paris. De flesta av dödsoffren krävdes på just Bataclan, där beväpnade män började skjuta vilt i publiken under en konsert med bandet Eagles of death metal.

Annons X