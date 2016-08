Bästa sevärdheterna – som är helt gratis

Gardens of the bay i Singapore. Foto: Alamy/IBL

Många är vi som har stått i långa, svettiga köer till ett känt turistmål. Väl framme vid entrén går halva reskassan till inträdesavgiften. Kanske har tanken slagit en om det är värt besväret. I resebokförlaget Lonely Planets nya guidebok The best things in life are free listas sevärdheter och upplevelser som inte kostar något men som är minst lika bra eller bättre.

Här är ett axplock:

Simma med grisar i Bahamas

Foto: WENN.com/IBL

På den lilla ön Big Major Cay, även kallad Grisön, i Bahamas kan du simma med dessa fyrbenta invånare, som har anpassat sig till ett liv delvis i vatten. Grisarna lever helt fritt på den i övrigt obebodda ön. De tar inte betalt om du väljer att hoppa ner i vattnet med dem. Däremot uppskattas någon form av ätbar ersättning.

Ingen vet hur de omkring 20 grisarna först hamnade på ön. Men enligt sägnen lämnades grisarna av sjömän som planerade att komma tillbaka för att äta dem. Men sjömännen återvände aldrig och grisarna kunde obekymrat fortsätta plaska omkring i det turkosa vattnet.