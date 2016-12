Slagkraftigt Foto: Matt York

När man nu kan börja titta tillbaka på 2016 funderar jag över betydelsen av en bra slogan.

Om vi börjar med Brexit så var “Let’s take back control” klart slagkraftigare än ”Britain Stronger In Europe”. Det budskapet varierades ibland med ”Better together”.

Resultatet blev ändå majoritet för Brexit, att återta den nationella kontrollen var mer suggestivt.

”Better together” var också Hillary Clintons kampanjslogan. Den fungerade inte tillräckligt väl i USA och det gjorde inte heller hennes alternativa slogan ”I’m with her”. ”Make America great again” var mycket mera slående även om den var ett lån från en av Ronald Reagans presidentvalskampanjer.

På ett snarlikt tema drev socialdemokraterna sin kampanj 2014.

I en debattartikel i Expressen i februari 2014 lanserade s-partiet sin suggestiva slogan för valåret: ”Någonting håller på att gå sönder i Sverige”.

Hur viktig är en slagkraftig slogan för ett valresultat? Svårt att veta, men betydelselösa är de säkert inte.