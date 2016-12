Barnläkare vill varningsmärka vindruvor

Alla som någon gång köpt en liten leksak har nog sett en varningstext om att den inte är lämplig för barn under tre år. Men det är trots allt vanligare att barn stoppar mat i munnen än leksaker. Därför vill läkare, som skrivit en rapport för hälsotidskriften Archives of disease in childhood, att mat som barn under fem år riskerar att sätta i halsen märks med tydliga varningar på paketet, skriver The Telegraph.

Vindruvor är den tredje vanligaste maten att sätta i halsen efter korv och godis. Mat som är mjuk är farlig eftersom den sätter sig som ett formbart lock i halsen.

Marit Berglund är sjuksköterska och har grundat MB rescue som föreläser för förskolor och föräldrar om barnlivräddning. Hon tycker att varningen är en bra idé.

– Gemensamma nämnare för vindruvor och körsbärstomater, men även oliver och physalis, är att de serveras i situationer där uppmärksamheten är mindre. Barn som sitter framåtvända i vagn kan få en kopp körsbärstomater och det hörs inte om barnet sätter i halsen för det kan inte hosta, säger hon.

Marit Berglunds tre tips för hur barn ska äta den här typen av mat är att de ska sitta ner, vara synliga och vara på bra humör.

Är de förkylda eller ledsna krymper diametern i halsen, som för barn under två år är som barnets lillfinger, säger hon.

För att minimera kvävningsrisken ska man halvera vindruvor och oliver på längden, då kan barnen fortfarande hosta i fall den skulle fastna i halsen.