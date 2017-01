Barnet har blivit politiskt igen

Ett terrordåd på en julmarknad i Berlin, ett Aleppo som bombas till spillror, gråtande barn i gummibåtar i tidningarna och i tv-nyheterna – världen finns vid frukostborden och i vardagsrummen. Men hur talar man om det med sina barn? Dagarna efter Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet drogs frågeställningen till sin spets – i sociala medier och i tidningarna fick psykologer svara på frågan om och om igen, Åsa Landberg var en av dem.

– Jag tycker att det är relevant att prata om Trump med sina barn. Det var ju världskrigsrubriker i tidningarna efter hans valseger med budskapet att det som har hänt är en katastrof. Det skrämmer barn och då måste vuxna finnas där och våga adressera det, säger hon.

Många vuxna är ovilliga att prata med barn om det som händer i världen. Instinkten att skydda är stark, den har varit ett ideal i många år nu, som en intensiv motreaktion mot 1970-talets politiserande av barndomen och idén att barnen skulle vara involverade i allt som vuxna tog sig för. Under flera decennier har den dominerande tendensen istället varit att hålla barnen undan det som sker i världen, att låta dem ha en barndom fredad från politik och vuxenvärldens svårbegripliga konflikter. Barnkulturen har dominerats av mystiska spöken, lömska skurkar och läskiga drakar, hellre än klasskamp och krig.

Fram tills helt nyligen. Svenska barnboksinstitutet gör varje år en genomgång av vilka ämnen som tas upp i barnlitteraturen och under 2015 var det mest framträdande ämnet våld. Dessutom var det två andra ämnen som stack ut mer än på många år: flykt och sociala skillnader.

– Barnlitteraturen har alltid ägnat sig åt att bearbeta sin samtid, men länge skedde det genom sagor och fantasi. Nu på senare år har det kommit en ny sorts böcker som mycket mer direkt tar upp klasskillnader, flykt och tiggare, säger Åsa Warnqvist, doktor i litteraturvetenskap och forskningsansvarig på Svenska barnbokinstitutet.

Parallellt med den allt starkare tendensen att stoppa och förbjuda sådan barnkultur som är svart och taggig, som kanske gör ont och väcker svåra frågor, har en ny vilja att återigen prata med barnen om det samhälle som de lever i vuxit fram. Det har kommit en hel rad barnböcker om flykt det senaste året, adventskalenderboken ”En förtrollad jul” handlar till exempel om ensamkommande flyktingbarn. Andra nya bilderböcker tar upp ämnen som tiggare och om rasism. Till och med det brännmärkta ämnet klass har letat sig in bland småbarnsböckerna.

På Lilla Aktuellt, SVT:s nyhetsprogram för 8–12-åringar, märker man att intresset för deras verksamhet blir allt större bland vuxna. Samtidigt som nyhetsläget under senare tid gjort det svårt för dem att leva upp till sina ideal: att aldrig skrämma barn eller göra dem mer förvirrade utan istället reda ut och förklara.

– Det har onekligen varit några utmanande år för oss med händelser som terrordåden i Paris och skolskjutningarna i Trollhättan. Det är händelser som gör barn rädda och som gör att vi verkligen måste tänka på hur vi berättar om dem. Vi har haft väldigt många svåra diskussioner på redaktionen under den senaste tiden, säger Anna Linnér Franzén som är redaktör för Lilla Aktuellt.

Nyhetshändelser när barn dör och när faran finns mitt ibland oss är svåra att presentera för barn. Men kanske är det också just den akuta känsla av att världsläget äter sig in i vardagen som gör att samhällsfrågorna kommer tillbaka in i barnkulturen. För den rutinerade barnboksförfattaren Anna-Clara Tidholm, som förra året för första gången skrev en politisk barnbok var det definitivt så.

Hennes bok ”Min brorsa heter Noa”, illustrerad av Joanna Hellgren, utgår från nazistattacken i Kärrtorp 2013. I den skildrar hon en tonåring som blir nazist, genom hans lillasyster Sagas blick. Just att berätta ur barnets perspektiv, att med hjälp av Sagas oro och undran förklara vad ett hakkors och en nazist är, var centralt för henne när hon skrev boken. Hon ville inte göra om de misstag som gjordes sist barnlitteraturen ville diskutera politik med barnen.

– Man hade inte riktigt ett barnperspektiv på 70-talet, man trodde att det räckte med att berätta om en politisk situation ur vuxnas perspektiv. Nu utgår författare från allt det som barn inte vet och låter deras frågor och funderingar styra berättelserna. Bilderboken har också utvecklats enormt, från att vara pedagogisk till att bli mer skönlitterär, säger hon.

Det verkar som att 60- och 70-talets barnböcker om politik blivit ett sorts trauma. I många år fick samhällets orättvisor sin gestaltning enbart i omskriven form, inte minst i fantasy som gärna skildrar väldigt fattiga och väldigt rika och en kamp mellan gott och ont. Men nu har även de realistiska och samtida klasskildringarna tagit sig in i barnlitteraturen igen. Det är en tydlig förändring menar Åsa Warnqvist. För bara ett par år sedan var Eva Staafs och Emma Adbåges bilderbok ”Tilly som trodde att ...” en sensation eftersom den visade upp en rad olika socioekonomiska miljöer i det kvarter som barnet Tilly utforskar.

– Nu syns plötsligt både fattiga och väldigt rika människor i många barnböcker, vilket speglar att de sociala skillnaderna har ökat mycket i Sverige på senare år. Det är tydligt att författarna vill skildra den verkligheten och även ifrågasätta den, det finns nästan alltid ett kritiskt perspektiv i böckerna, säger Åsa Warnqvist.

Ur ”Sprätten satt på toaletten" från 1970 av Annika Elmqvist. Foto: Annika Elmqvist

Just det kritiska perspektivet ser annorlunda ut nu än vad det gjorde för 40 år sedan. Jag parallelläser några gamla och några nya barnböcker. Hur står sig Annika Elmquists klassiska proggbarnbok ”Sprätten satt på toaletten” från 1970 och Inger och Lasse Sandbergs ”Filurstjärnan” från 1969 mot just ”Tilly som trodde att” och Elin Johansson och Ellen Ekmans vardagsempatiska ”Veckan före barnbidraget”. Sprätten, målad i gladspretig karikatyrstil, är en ond kapitalist som förstör miljön och intensivt bekämpas av folket, och ”Filurstjärnan” är en rymdsaga som även den handlar om att krossa patriarkatet och rädda miljön. Samtidens samhällskritiska böcker är mer lågmälda och iakttagande – Tilly noterar att hennes kompis Peppe har en pappa som inte städar och i ”Veckan före barnbidraget” får mamma och barn vara kreativa hemma istället för att gå på badhuset och köpa nya stövlar. Aktivismen är utbytt mot empati, klasskampen har förvandlats till tolerans och insikt.

– På 60- och 70-talen handlade det om att kollektivet skulle gå samman och förändra, medan det idag är mycket mer individualpolitisk, Böckerna handlar ofta om att det är en stark individ som ska rädda världen, säger Åsa Warnqvist.

Hon har också noterat att sociala skillnaderna ofta gestaltas ur ett privilegierats barns synvinkel i dagens barnböcker. Det är det lite rikare barnet som upptäcker att skillnaderna finns och lär sig vara empatiskt med de sämre bemedlade, till skillnad från 70-talets dokumentära berättelser om hur det är att vara den utsatta.

– Men jag tror att vi kommer att röra oss mot den sortens berättelser igen, säger Åsa Warnqvist.

Ingen korv till snabbmakaronerna i ”Veckan före barnbidraget" av Elin Johansson och Ellen Ekman.

Ett undantag är till exempel Elin Johanssons ”Veckan före barnbidraget” med illustrationer av Ellen Ekman. I den berättas rakt och humoristiskt om hur det är när pengarna tar slut innan månaden är över.

Är den politisk?

– Ja, på sätt och vis, genom att den synliggör alla som inte har pengar till allt, den visar att vi finns också. Jag vill höja barnets status men kanske ännu mer påverka vuxna, få dem att tänka sig för, säger Elin Johansson.

I boken säger till exempel fröken strängt till barnet att nu måste mamma köpa nya stövlar till dig utan att reflektera över att föräldern kanske inte har råd med det.

Det var en berättelse som behövdes, menar Elin Johansson. Även om bilderböcker inte talat öppet om klass på länge så finns det tydliga klassmarkörer i de flesta böcker för mindre barn.

– Det är ofta väldigt flotta miljöer i bilderböckerna, även när det är stökigt så är det stökigt på ett flott sätt. Även det familjerna gör i böckerna är ofta sådant som kräver pengar, de åker och handlar en massa saker eller gör dyra aktiviteter, de går på bio och på tivoli eller åker på resor, säger Elin Johansson.

Precis som genusöverskridande barnböcker som Jesper Lundqvists ”Kivi och monsterhund” och Pija Lindenbaums ”Kenta och barbisarna” kan bilderböcker med ett fattigt barn i fokus bli ett stärkande litterärt identifikationsobjekt. Men barn är trots allt ännu mer maktlösa än vi vuxna i det kaos som är vår samtid, så vad är poängen med att göra dem medvetna om allt det fruktansvärda som händer runt omkring oss? Psykologen Åsa Landberg menar att det är oundvikligt:

– Många av de stora nyhetshändelserna som tas upp vid fikarummet på jobbet, de pratar barnen också om och då måste vuxna våga prata med barnen om det. Annars finns risken att en annan sjuåring förklarar vad som sker i världen och då kan det bli skrämmande på riktigt. Egentligen vore det väl skönt om barn slapp höra talas om sexualbrott eller fruktansvärda terrordåd, men jag tror att vi är förbi den punkten när vi kan skydda dem.

Även Anna Linnér Franzén, redaktör för Lilla Aktuellt, tycker att det är nödvändigt att berätta för barn om vad som sker i världen.

– Det gör att de blir bättre demokratiska samhällsmedborgare. Det är inte rätt att visa en ensidig bild av världen, man blir bättre rustad om man får vissa nycklar, säger hon.

Psykologen och barnboksförfattaren Inger Ekbom arbetar på Stadsmissionens Unga station och skrev sin bok ”Pejjes många frågor” med avstamp i barnens frågor om tiggeri.

– Vår gatubild har förändrats så mycket, barnen ser människor som sitter och tigger varje dag, det är en annan värld som de växer upp i, och då måste vuxna kunna svara på deras frågor, säger hon.

Boken avslutas med att några av de EU-migranter som sitter och tigger får svara på barns frågor. Det är konkreta frågor som ”Varför är du fattig?”, ”Varför har du en mobiltelefon om du är så fattig?” Frågeställningar som går att svara på och det är viktigt, menar Inger Ekbom, det måste vara greppbart:

– Som vuxen måste man kunna förmedla till barnen att vi grejar det här, vi kommer att klara det. Då är det också viktigt att visa att det går att göra något tillsammans.

Att Pejje lär sig att se dem som tigger som människor är Inger Ekboms främsta poäng med sin bok.

– Vi står inte riktigt ut med att se att livet både består av lycka och sorg och för att skydda oss och våra barn mot det delar vi in människor i ”vi” och ”dom” så att vi kan titta bort från dem som har det svårt.

Anna-Clara Tidholm värjer sig mot tanken att stjälpa över för mycket på barnen. Hon tyckte det var hemskt med 70-talsböckernas budskap om att det var barnens uppgift att ordna upp allt:

– Det ansvaret ska man inte lägga på dem.

Men orättvisor väcker barns vilja att agera, det vittnar Anna Franzén Linnér på Lilla Aktuellt om. Hon berättar att de försöker hålla tillbaka den vilja att omedelbart vilja anordna en insamling eller manifestation som väcks hos många barn när de genom programmet konfronteras med det fruktansvärda som sker i världen.

– Vi får väldigt mycket mail om insamlingar till Syrien till exempel, barnen vill göra något. Men vi vill inte att de ska känna att de måste ge bort sin veckopeng. Alla kan inte ge och man kan vara engagerad utan att skänka pengar, säger hon.

Samtidigt som barnkulturen börjar återerövra samhällsfrågorna och gör barnen till politiska subjekt igen sveper en våg av föräldraoro över landet. Pjäsen ”Medeas barn” stoppades för två år sedan av föräldrar i Kumla och Christina Wahldéns bok om våldtäkt, ”Kort kjol”, togs samma år bort ur skolundervisningen i Hammarö kommun Värmland efter att föräldrar protesterat. Det finns en rad liknande händelser där oron över världsläget snarare verkar förstärka instinkten att, bevara dem i den trygga lilla bubblan så länge det bara går.

Där finns en paradox, menar Åsa Warnqvist på Svenska barnboksinstitutet.

– Det är tydligt att viljan är stark hos barnboksförfattarna att diskutera vad som sker i samhället, men jag är inte säker på att föräldrarna är lika redo för det.