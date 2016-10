I över 40 år har Rainer Hartleb i ”Jordbrosviten” följt representanter för en generation som var unga i ett helt annat Sverige än det som deras barn nu lever och växer upp i. Dokumentärerna vittnar också om hur synen på barn samtidigt förändrats i grunden.

Det går bra nu! Vi befinner oss i Sverige i början av 1970-talet, mitt i välfärdsåren. Landet importerar arbetskraft från södra Europa. Det byggs fräscha och yteffektiva bostäder så det knakar – närmare bestämt en miljon på tio år. Socialdemokraterna sitter tryggt i regeringsposition, Olof Palme har nyligen blivit utsedd till partiordförande och statsminister. Delar av befolkningen protesterar visserligen mot Vietnamkrig, kvinnoförtryck och miljöförstöring, men framtidstron är det inget fel på.

Inom litteratur, dramatik och musik växer intresset för den yngsta publiken och barnkulturen tar sig nyskapande, angelägna och omdebatterade uttryck. För att inte tala om tv-programmen! Barnredaktionerna gör till sitt uppdrag att förse publiken med kunskap om hela världen, den inre såväl som den yttre. Sveriges Radio har just fördubblat antalet tv-kanaler – från en till två – och inför den så kallade kanalklyvningen utbildat och anställt ett hundratal tv-producenter. En av de nyexaminerade, ivrig att få skildra den så kallade Verkligheten, är Rainer Hartleb, 25 plus och nybliven pappa.

”Verkligheten” blir småningom Jordbro, en förort som med full fart håller på att växa fram i södra Stockholm och dit många trångbodda barnfamiljer flyttar för att kunna ge barnen egna rum, närhet till naturen och lekplatser på varje gård. Några av dessa hundratals barn går, finklädda och nervösa, till sitt allra första upprop i klass 1D i Lundaskolan en ­augustidag 1972 – och då är Rainer Hartleb där med sin kamera och sitt team bestående av fotografen Lars Lundgren och ljudteknikern Johnny Ljungberg.

Deras ursprungliga plan var att undersöka ­skolans roll i barnens socialisationsprocess, men projektet kom, som bekant, att växa. Närmare bestämt till ett mastodontiskt dokumentärepos vars utsträckning i tid hittills är oöverträffat i svensk filmhistoria och faktiskt står sig mycket väl även i ett internationellt perspektiv. Den senaste filmen om de där nervösa ettagluttarna hade premiär så sent som 2014. Och häromveckan släpptes en dvd-box med sju filmer och sammanlagt 690 minuters speltid under samlingstiteln ”Jordbrosviten”. Om den utgör slutpunkten för det som blivit Rainer Hartlebs livsverk eller inte är för tidigt att säga; ­regissören har redan minst två gånger förut – 1996 och 2006 – hävdat att han är färdig med Jordbro. Men har alltså återvänt.

”Jordbrosviten” är, förutom en djupt imponerande filmprestation, berättelsen om hur det är att vara barn och ung och småningom bli vuxen i Sverige mellan åren 1972 och 2014. Maria, Therese, Mona, Slobodan, Uffe, Ulrik och de andra är således mer än individer vars öden vi får följa i 40 år – de blir till representanter för en generation som var unga i ett helt annat Sverige än det som deras barn och barnbarn nu lever och växer upp i.

Och det är en berättelse vi verkligen behöver för att få perspektiv på dagens stundtals hårt polariserade debatter om generationsmotsättningar, skola och uppfostran. ”Jordbrosviten” levererar naturligtvis inga svar på de frågor som så ivrigt debatteras, men den ger nyanser och påminner oss om att inte bara vårt land har förändrats, utan också vår syn på barn; vad barn är och bör vara, deras behov och deras plats i familjen, närmiljön och världen.

I de tidiga, svartvita filmerna lär vi känna sju­åringar som rör sig fritt på ett sätt som i dag vore otänkbart. De leker, spelar fotboll och hänger runt utan någon vuxens övervakande blick – tills en ­ilsken fastighetsskötare någon gång dyker upp och läxar upp dem (som när de krupit ner i bakluckan på en parkerad bil). När det är höstutflykt med skolan släpper lärarinnan klassen fri i skogen och ”hoppas att ingen kommer bort”. Flera av barnen är hemma ensamma efter skolan, läser läxor, tittar på tv, utfodrar katten och brer mackor åt sig. De tar ett anmärkningsvärt stort ansvar för sina liv. Men de förväntas också engagera sig i det samhälle som ­pågår och växer i ilfart runtom dem. De gör studie­besök på en byggnadsplats i Jordbro för att lära sig hur ett modernt hus blir till, de debatterar kärnkraftens vara eller icke-vara i klassrummet och de diskuterar ekonomisk politik med regissören.

Fram träder vad jag skulle vilja kalla en realistisk barndomssyn, det vill säga idén om att barnet har rätt till och behov av en sanningsenlig bild av hela verkligheten. Den här idén växte fram med nya forskningsrön inom psykologi och sociologi mot slutet av 60-­talet. Rönen visade att vi människor är långt mer kompetenta och tåliga redan vid födseln än man trott tidigare; att vi alls inte är några ”oskrivna blad” eller ömtåliga plantor som till varje pris måste skyddas från allt ont. Tvärtom bör barn ­enligt den realistiska barndomssynen tidigt få kunskap också om områden som tidigare ansetts tillhöra de vuxna, såsom politik, vetenskap och sexualitet. Det var därför barnredaktionerna på tv vid den här ­tiden satsade stort på program som ordförråds­stimulerande ”A till Ö”, nyhetsmagasinet ”Barnjournalen”, samhällssatiren ”Ville, Valle och Viktor”, stadsplaneringskritiska ”Galaxer i mina braxer, sa Kapten Zoom” och vetenskapsunderhållningen ”Urcellen Ellen”.

Den realistiska barndomssynen är sympatisk såtillvida att den tillerkänner barn förmågan att förstå också komplexa sammanhang och svåra känslor – samt att även klara ett visst mått av obegriplighet. Den respekterar också – åtminstone i teorin – de rättigheter till kunskap, information och yttrandefrihet som ju sedan 1989 finns stadgade i FN:s barnkonvention. Men det finns också en risk med att alltför ivrigt hävda barns kompetens och det framgår också med ett stråk av smärta i skildringen av barnen i Jordbro. Kanske är det skönt att slippa en förälder eller fritidspersonal som ständigt vakar över en, att röra sig tillsynes bekymmerslöst i närområdet och fixa med sitt eget mellanmål. Men när övergår friheten i övergivenhet? Var går gränsen mellan självvald ensamhet och påtvingad? Vem brer mackorna den dag barnet inte orkar? 30 år senare tittar Monika motvilligt på filmsekvenserna av sig själv som liten flicka och tillstår hur svårt det är för ”jag var ju alltid ensam”. Och aldrig vill hon att hennes barn ska behöva ha det så.

Och det behöver de nog inte heller. Idag har den realistiska barndomssynen i viss mån ersatts av dess motsats: den romantiska. Enligt den är barnen ömtåliga, oskuldsfulla och i behov av skydd mot de delar av verkligheten som inte är antingen angenäma eller lämpliga för barn. Vi ser den romantiska barndomssynen träda fram i debatter om förbud mot Alfons Åberg-filmer på förskolor och 15-årsgräns för Suzanne Ostens senaste barnfilm, men den ekar också i den curlande uppfostringsmetod som sopar banan för barnen så att de ska slippa all friktion på vägen mot vuxenheten. I sin mest extrema form blir den romantiska barndomssynen inte bara överbeskyddande utan rentav förtryckande.

I antologin ”Den problematiska etiken. Om barnsyn i forskning och praktik” (Daidalos) resonerar Birgitta Qvarsell och Eva Siljehag kring hur över­driven hänsyn gentemot barns skyddsbehov kan leda till att barnen osynliggörs och tystas. Om ­barnen exempelvis i forskning och medier slentrian­mässigt anonymiseras bortser man ju helt från deras egen agens och förmåga att fatta beslut rörande dem själva. Om ett samtal med ett barn ­alltid ska följa en särskild, ”etisk” intervjumetodik riskerar det genuina mötet att utebli. Om vårdnadshavaren ska fatta beslut om barnets medverkan i pedagogisk dokumentation fråntas eleven själv­bestämmande.

Rainer Hartleb är varken pedagog eller forskare. Men han har tillbringat så många timmar tillsammans med Maria, Therese, Ulrik, Slobodan, Uffe och de andra att hans arbete faktiskt liknar en etnografisk studie. Och vill vi bedriva forskning på barns liv, hävdar ofta barndomssociologer, är just den etnografiska metoden bäst lämpad. Enkäter, intervjuer och experiment räcker inte långt om vi verkligen vill förstå hur barn tänker och känner, utan dessa metoder måste kompletteras med eller ersättas av många timmars umgänge, sida vid sida, med informanterna. Det gäller att skapa förtroende, det gäller att vara medveten om sin maktposition och det gäller att se varje barn som den individ hen är. Det gör Rainer Hartleb, omvittnat tålmodig, lyssnande, nyfiken: ”Jag insåg att jag hade tiden på min sida. Jag sade till mig själv att varje enskild film inte var en definitiv utsaga. Varje film var del av en mycket större, sakta framväxande bild”, berättar han för Richard Kilborn i dennes bok ”Taking the long view. A study of longitudinal documentary” (2010). Kilborn menar att det som började som en sociologisk studie av några barns skolgång med tiden utvecklades till en rad individporträtt och att det som skulle ge en kritisk ingång till den svenska skolan kom att bli en fascinerande skildring dels av det sociala arvet, dels av ett land statt i förändring.

Det stämmer onekligen – men när jag nu ser hela ”Jordbrosviten” i ett svep kan jag inte låta bli att tänka att för några enskilda personer, och småningom deras barn, blev det här filmprojektet också ­oerhört mycket mer. Idag skulle Hartlebs arbetsmetoder med största sannolikhet anses integritetskränkande och oetiska, men kanske spelade regissören för några av barnen en avgörande roll som utökad familj, en extra-vuxen som ställde frågor, lyssnade och intresserade sig för allt som rörde dem. Som respekterade dem och såg dem. Kanske var det precis vad Monika i sin ensamhet behövde? Kanske hade ­barnen i ”Jordbrosviten” blivit några andra om de inte medverkat i Rainer Hartlebs filmprojekt. Och kanske är det mer människor snarare än metodik som våra barn behöver – såväl 1972 som 2016.