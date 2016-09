Molly Monster och äggmysteriet

Betyg: 4 av 6

Molly Monster är välbekant för Barnkanalens målgrupp – ett milt litet monster som bor i det natthimmelslika Monsterlandet tillsammans med sin mamma, pappa och lilla följeslagaren Edison. I ”Äggmysteriet”, den första långfilmen efter 2011 års ”Molly Monster och julmysteriet”, är det dags för tillökning och mamma och pappa ska åka till den mytomspunna Äggön för att kläcka fram ett småsyskon.

Berättelserna om Molly Monster har alltid haft ett starkt och kärleksfullt fokus på sin barnpublik, och filmen är gjord i samma anda: här finns inga repliker eller undertexter som flirtar med de medföljande vuxna.

I stället är ”Molly Monster och äggmysteriet” en film som sannolikt drar in sina unga tittare lika mycket via stämningen som själva berättelsen. Här finns inte något uttalat pedagogiskt element – den förälder som vill informera sina barn om blommor och bin får leta vidare – utan man har i stället koncentrerat sig på Mollys kompis Edison, en figur som hittills fungerat som ett syskonsubstitut men nu känner sig bortglömd i kärnfamiljslyckan. Resultatet är en mjuk och genuint mysig film, med roliga och uttrycksfulla animationer och vackert musiksatta partier där barnet helt kan sjunka in i berättelsen.

Fin bonus är de välgjorda rösterna som i sant inkluderande anda spänner över ett brett spann av dialekter, från Mollys milda finlandssvenska till sjökaptenen Tims göteborgska diftonger.