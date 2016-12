Barcelona pressat inför "el clásico"

Den pågående säsongen i spanska Primera división är inte ens fyra månader gammal, men "el clásico" på Camp Nou i Barcelona i eftermiddag kan mycket väl bli avgörande för hur den slutar. Förlust för hemmalaget innebär nio poäng upp till serieledande Real Madrid, som inte förlorat på 31 raka tävlingsmatcher.

– Vi är verkligen inte favoriter, det finns ingen favorit i den här "clásicon". Det är 50–50 som vanligt, sade dock Real Madrids tränare Zinedine Zidane på presskonferensen inför matchen.

– Alla behöver vi poängen, inte bara Barcelona för att de ligger bakom oss och det antas att det är viktigare för dem att vinna, fortsatte fransmannen.

Hans tränarkollega i motståndarlaget, Luis Enrique Martínez, var under sin presskonferens inne på samma spår:

– Oavsett resultat kan ingen säga att det är avgörande. Vi står inför möjligheten att Madrid kommer att få ett mer än intressant försprång, men det är inte avgörande för titeln, sade Barcelonatränaren, som väntar sig ett snabbt anfallande Real Madrid som spelar med få tillslag.

Barcelona bygger fortfarande sitt spel på bollinnehav, men under Luis Enriques ledning har lagets mittfält de senaste åren blivit mer av en snabb transportsträcka upp till stjärntrion i anfallet. Än mer så under Andrés Iniestas skadefrånvaro under hösten.

– De avgörande spelarna i Barcelona är för närvarande de tre på topp. Med Guardiola var mittfältet viktigare, säger Barcelonas tidigare lagkapten Xavi Hernández i en intervju med radiokanalen Cope.

Lionel Messi, Luis Suárez och Neymar har allt som oftast löst segrarna åt Barcelona, men när spelet hackat och målen uteblivit har inte mittfältet klarat av att ta tillbaka taktpinnen och avlasta MSN-kedjan. Det regerande mästarlaget har tappat poäng i fem av tretton ligamatcher den här säsongen, senast mot Real Sociedad förra helgen.

Frågan är emellertid vad formen egentligen betyder i "el clásico". Inför ligamatchen på Camp Nou i våras var läget det omvända. Barcelona ledde ligan och hade inte förlorat på 39 matcher, men föll med 1–2 mot Real Madrid.

"El clásico"-matcherna är annorlunda. Du kan komma dit 20 poäng bakom Real Madrid och göra en stormatch, eller tvärtom. Det betyder inget att Barça var dåligt (mot Real Sociedad) på Anoeta, säger Xavi.