Farväl till Vita uset Foto: Steve Helber

I amerikansk politik finns det många drömmar.

Oavsett om man talar med personer med sympatier för det som i USA kallas en liberal politisk agenda (på svenska ”vänster”) eller med en konservativ agenda (”höger”) är det just drömmarna som är det som slagit mig genom åren.

Jag har alltid haft svårt att identifiera mig med något av dessa läger, jag har alltid känt mig för pragmatisk, för intresserad av hur politik påverkar medborgarna.

Men samtidigt inser jag att det finns inslag i den amerikanska kulturen som understryker dessa drömmar. Jag tänker i synnerhet på religionens fortsatt fasta grepp. Det sägs att kyrkornas roll minskat och minskar och det kan vara så, men jämfört särskilt med min svenska bakgrund och min egen agnostiska inställning är kontrasten stor.

Under Obama-åren har jag ofta förvånats över att de som borde vara hans anhängare (”vänstern”) ofta med beklagan talat om att han inte uppfyllt deras heta, radikala reformdrömmar. Kritiken mot Obama har varit något mildare från vänsterhåll om man jämför med den besinningslösa högerretorik som utmålat presidenten i de mest negativa tänkbara ordalag.

Under förra året började en märkbar förändring. De intellektuella konservativa började se ett hot som efterhand kom att göra att Barack Obama närmast tedde sig som högst acceptabel: Donald Trump.

I Trump såg man en politiker utan minsta känsla för de konservativa drömmar som under mycket lång tid väglett det republikanska partiet, en politiker som om han blev president skulle kunna förgöra partiet och dess intellektuella arv.

Hur det blir med den saken får framtiden utvisa.

Men det finns nu anledning att ställa frågan om vad Barack Obama egentligen betydde för USA, för amerikansk politik och för det demokratiska partiet.

Lördagens stora demonstrationer mot president Trump och hans agenda över hela USA diskuteras nu mycket. Kommer de likt Tea Party-rörelsen före mellanårsvalet 2010 att till mellanårsvalet 2018 förändra förutsättningarna för amerikansk politik?

Även den frågans svar får anstå.

Jag tror att spänningen mellan Obama-administrationens i praktiken ganska pragmatiska politik och vänsterns drömmar om vad som borde gjorts (och vad som bör göras) kommer att avgöra det demokratiska partiets förutsättningar att återta förlorad politisk makt.

I den maktpolitiska ekvationen är givetvis Trump den riktigt osäkra faktorn.

Jag har på senare år med stort intresse följt den politiske journalisten Jonathan Chaits kommentarer i tidskriften New York. Jag har funnit dem pregnanta och intressanta. Han skiljer sig från många andra skribenter som anses höra hemma på vänsterkanten.

Jag har just låst ut hans nya bok ”Audacity” dvs Djärvhet. Bokens undertitel är ”How Barack Obama defied his critics and created a legacy that will prevail”.

Bokens tes är alltså att det politiska arvet efter Obama kommer att bestå.

De som idag läser om hur ”ObamaCare”-reformen avskaffas och om andra symboliska ingrepp mot det Obama stod för undrar säkert hur det kan hänga ihop.

Chait har satt punkt för sitt manus först efter valdagen i november så den känns mycket aktuell.

Jag tror att förutsättningarna för att hans prognos ska slå in är ganska goda och att bilden av Obamas insatser kommer att belysas med tiden av statsvetare och historiker.

Chaits tes är att Obamas politik innebar att kärnan i den moderata republikanska politiken med dess stöd för medborgerliga rättigheter och öppenhet för välkonstruerade, marknadsvänliga offentliga lösningar på sociala problem omvandlats till en effektiv politik för en demokratiskt ledd regering.

Chait tar upp fyra huvudområden: finanskrisens och den djupa ekonomiska nedgångens lyckosamma hantering, ObamaCare, miljöpolitiken och utrikespolitiken.

Jag tycker att det i särklass mest intressanta kapitlet är det om ObamaCare. Det skulle kräva alltför stort utrymme här för att gå in i det detaljerat men det intressanta nu är att Trump lovat behålla kärnan i reformen (att så många amerikaner nu har hälso- och sjukförsäkring jämfört med före reformen). Vad som kommer att ske framöver vet ingen, men Chaits (och min) tolkning är att det är kopplingen till Obama som är det man vill avskaffa. Inte substansen.

Det finns i den amerikanska högern en föreställning att staten inte har något ansvar för de svagaste i samhället. Här var USA unikt på ett oerhört skamligt sätt. I agitationen mot ObamaCare har också funnits motviljan mot att betala för de sämst ställda.

Grunden för ObamaCare är den reform för amerikansk sjuk- och hälsovård som min gamle vän Stuart Butler presenterade när han var inrikespolitiskt ansvarig på Heritage Foundation (idag har han lämnat Heritage och finns på Brookings). Mitt Romney använde det reformförslaget när han som guvernör i Massachusetts införde den reform som kallas RomneyCare. Det är grundmodellen för ObamaCare.

För den som vill ta sig fram genom Obamas åtta presidentår är Chaits bok en lättläst introduktion. Det kommer säkert betydligt tjockare böcker med tiden men på 240 sidor får man en fin överblick över en politisk gärning som i retoriken varit ytterst elegant men som i praktisk politik varit högst pragmatisk.

En modell för framtiden? Kanske det.