Barack Obama och litteraturen

I en intervju i New York Times berättar den avgående presidenten vilka böcker som hjälpt honom i presidentskapet och nämner bland annat att Martin Luther Kings, Nelson Mandelas och Gandhis verk har varit "särskilt hjälpsamma när man behövde en känsla av solidaritet".

Andra böcker som passerat Obamas ögon är en rad presidentbiografier, Hugoprisvinnande kinesiske författaren Liu Cixins sci-fi-roman "The three-body problem" och VS Naipauls "Där floden flyter förbi". Den senaste bok han läste var Colson Whiteheads "The underground railroad", som i november tilldelades det prestigefulla amerikanska litteraturpriset National Book award i den skönlitterära kategorin.