Bara en räddningshelikopter får flyga

Alla Sjöfartsverkets nya räddningshelikoptrar fick under fredagen flygförbud på grund av ett möjligt tekniskt fel på rotorn. En av de sju kunde lagas tidigare under dagen och fick flygförbudet hävt under eftermiddagen.

– Strax före lunch hade vi en helikopter på vanligt underhåll och upptäckte då ett fel som vi för någon vecka sedan upptäckte på en annan helikopter. Därför beslöt den tekniske chefen att ställa alla helikoptrar, tills vi kan konstatera att de alla är OK. Det är rutin, säger Mattias Hyllert, direktör för sjö- och flygräddning på Sjöfartsverket, till TT.

Teknikerna bytte en del mot en reservdel i den helikopter som nu fått flygtillstånd. Frågan är nu om övriga helikoptrar också kräver en reservdel eller om teknikerna själva kan göra något åt felet. Det måste den italienske tillverkaren ge svar om. Men ett sådant besked kommer först under lördagen, meddelade verket sent på fredagskvällen.

Annons X

– Vi väntar på besked från tillverkaren om hur vi ska åtgärda felet. Om vi behöver en reservdel eller om vi kan dra åt de här skruvarna själva. Kan vi göra det här själva kan vi ha helikoptrarna i drift inom tolv timmar. Men om vi får beskedet att det behövs en reservdel, då har jag inget svar på, här och nu, hur lång tid det kan ta att få hit sex stycken reservdelar, säger Mattias Hyllert.

På grund av flygförbudet har Sjöfartsverket nu alltså bara en helikopter som fungerar i Sverige.

– Det finns andra resurser. Sjöräddningssällskapet, polis och ambulanshelikopter och även helikoptrar i grannländerna har lovat hjälpa till, säger han.

De sju räddningshelikoptrarna, av märket Agusta Westland, är värda runt en miljard kronor och togs i bruk förra året skriver Aftonbladet. Helikopteraffären har varit omtalad, bland annat då SVT:s Uppdrag granskning 2015 avslöjade hur miljardupphandlingen med den italienska tillverkaren bröt mot lagen.